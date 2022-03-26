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https://arabic.sputniknews.com/20220326/الخارجية-الأوكرانية--حصلنا-على-وعود-إضافية-من-واشنطن-حول-كيفية-تطوير-التعاون-الدفاعي--1060486536.html
الخارجية الأوكرانية: حصلنا على وعود إضافية من واشنطن حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي
الخارجية الأوكرانية: حصلنا على وعود إضافية من واشنطن حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:02+0000
2022-03-26T12:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
التعاون العسكري
واشنطن
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وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي."هذا وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.وقال بيان لمجموعة من الصحفيين "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية (أنتوني) بلينكين ووزير الدفاع (لويد) أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي. في وقت سابق أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.
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أخبار أوكرانيا, التعاون العسكري, واشنطن

الخارجية الأوكرانية: حصلنا على وعود إضافية من واشنطن حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي

12:02 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 26.03.2022)
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي.
وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي."
هذا وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.
وقال بيان لمجموعة من الصحفيين "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية (أنتوني) بلينكين ووزير الدفاع (لويد) أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".
يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي. في وقت سابق أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.
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