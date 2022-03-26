https://arabic.sputniknews.com/20220326/الخارجية-الإماراتية--تدين-هجمات-أنصار-الله-على-السعودية-وتؤكد-تستهدف-استقرار-الاقتصاد-العالمي-1060473284.html
الخارجية الإماراتية تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية وتؤكد: تستهدف استقرار الاقتصاد العالمي
الخارجية الإماراتية تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية وتؤكد: تستهدف استقرار الاقتصاد العالمي
أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة العربية السعودية، واصفة تلك الهجمات بأنها تستهدف إمدادات الطاقة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T07:12+0000
2022-03-26T07:12+0000
2022-03-26T07:12+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات دون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره .وقال البيان: "إن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين".وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الخارجية الإماراتية تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية وتؤكد: تستهدف استقرار الاقتصاد العالمي
أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة العربية السعودية، واصفة تلك الهجمات بأنها تستهدف إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات دون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره .
وقال البيان: "إن استمرار هذه الهجمات
يعكس تحدي الحوثيين السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين".
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم "لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، داعيا إلى "دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية".
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.