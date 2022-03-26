https://arabic.sputniknews.com/20220326/الدفاع-الأوكرانية-قيمنا-نتائج-الاجتماع-مع-بايدن-وأوستن-بالتفاؤل-الحذر-1060495057.html
الدفاع الأوكرانية: قيمنا نتائج الاجتماع مع بايدن وأوستن "بالتفاؤل الحذر"
الدفاع الأوكرانية: قيمنا نتائج الاجتماع مع بايدن وأوستن "بالتفاؤل الحذر"
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه يقيّم اجتماع وارسو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:11+0000
2022-03-26T15:11+0000
2022-03-26T15:11+0000
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وقال ريزنيكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "أقيمّ اجتماعي ووزير الخارجية دميترو كوليبا بالرئيس الأمريكي جو بايدن ولويد أوستن وأنتوني بلينكن بتفاؤل حذر. ناقشنا الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني. قال الرئيس بايدن: "لقد ألهمت أوكرانيا العالم بأسره. "مشجع. نحن نعيش في عصر الوسطية الأوكرانية، ولكن في صراع مشترك مع عدو مشترك".وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت سابق، إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي.وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت: "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي".وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.وقال بيان لمجموعة من الصحفيين: "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن ووزير الدفاع (لويد) أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي. في وقت سابق، أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الخارجية-الأوكرانية--حصلنا-على-وعود-إضافية-من-واشنطن-حول-كيفية-تطوير-التعاون-الدفاعي--1060486536.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا, واشنطن
الدفاع الأوكرانية: قيمنا نتائج الاجتماع مع بايدن وأوستن "بالتفاؤل الحذر"
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه يقيّم اجتماع وارسو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"التفاؤل الحذر".
وقال ريزنيكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "أقيمّ اجتماعي ووزير الخارجية دميترو كوليبا بالرئيس الأمريكي جو بايدن ولويد أوستن وأنتوني بلينكن بتفاؤل حذر. ناقشنا الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني. قال الرئيس بايدن: "لقد ألهمت أوكرانيا العالم بأسره. "مشجع. نحن نعيش في عصر الوسطية الأوكرانية، ولكن في صراع مشترك مع عدو مشترك".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت سابق، إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي.
وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت: "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي".
وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.
وقال بيان لمجموعة من الصحفيين: "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن ووزير الدفاع (لويد) أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".
يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي. في وقت سابق، أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.