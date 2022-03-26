عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الدفاع-الأوكرانية-قيمنا-نتائج-الاجتماع-مع-بايدن-وأوستن-بالتفاؤل-الحذر-1060495057.html
الدفاع الأوكرانية: قيمنا نتائج الاجتماع مع بايدن وأوستن "بالتفاؤل الحذر"
الدفاع الأوكرانية: قيمنا نتائج الاجتماع مع بايدن وأوستن "بالتفاؤل الحذر"
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه يقيّم اجتماع وارسو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:11+0000
2022-03-26T15:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
روسيا
واشنطن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473576_0:126:3111:1875_1920x0_80_0_0_843b77384f974c6abe8b89f04d72e88d.jpg
وقال ريزنيكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "أقيمّ اجتماعي ووزير الخارجية دميترو كوليبا بالرئيس الأمريكي جو بايدن ولويد أوستن وأنتوني بلينكن بتفاؤل حذر. ناقشنا الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني. قال الرئيس بايدن: "لقد ألهمت أوكرانيا العالم بأسره. "مشجع. نحن نعيش في عصر الوسطية الأوكرانية، ولكن في صراع مشترك مع عدو مشترك".وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت سابق، إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي.وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت: "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي".وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.وقال بيان لمجموعة من الصحفيين: "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن ووزير الدفاع (لويد) أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي. في وقت سابق، أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الخارجية-الأوكرانية--حصلنا-على-وعود-إضافية-من-واشنطن-حول-كيفية-تطوير-التعاون-الدفاعي--1060486536.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059473576_221:0:2888:2000_1920x0_80_0_0_f080ba02cac2061b533a2ff196efb3fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا, واشنطن

الدفاع الأوكرانية: قيمنا نتائج الاجتماع مع بايدن وأوستن "بالتفاؤل الحذر"

15:11 GMT 26.03.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . BelTA
/
الذهاب إلى بنك الصور
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه يقيّم اجتماع وارسو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"التفاؤل الحذر".
وقال ريزنيكوف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "أقيمّ اجتماعي ووزير الخارجية دميترو كوليبا بالرئيس الأمريكي جو بايدن ولويد أوستن وأنتوني بلينكن بتفاؤل حذر. ناقشنا الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني. قال الرئيس بايدن: "لقد ألهمت أوكرانيا العالم بأسره. "مشجع. نحن نعيش في عصر الوسطية الأوكرانية، ولكن في صراع مشترك مع عدو مشترك".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت سابق، إن كييف حصلت على وعود إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي.
وقال كوليبا للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت: "لقد تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي".
وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع في وارسو مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف.
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الخارجية الأوكرانية: حصلنا على وعود إضافية من واشنطن حول كيفية تطوير التعاون الدفاعي
12:02 GMT
وقال بيان لمجموعة من الصحفيين: "جلس الرئيس على طاولة بيضاء طويلة بين وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن ووزير الدفاع (لويد) أوستن مقابل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".
يذكر أن بايدن يقوم بزيارة تستغرق يومين لبولندا بعد زيارة بروكسل، حيث شارك في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي وقمة لرؤساء دول مجموعة السبع والمجلس الأوروبي. في وقت سابق، أفيد أن الرئيسين الأمريكي والبولندي جو بايدن وأندريه دودا التقيا في مدينة رزيسزو البولندية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала