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https://arabic.sputniknews.com/20220326/الدفاع-التركية-تؤكد-تحييد-الجسم-المجهول-في-البوسفور-1060482164.html
الدفاع التركية تؤكد "تحييد" الجسم المجهول في البوسفور
الدفاع التركية تؤكد "تحييد" الجسم المجهول في البوسفور
قالت وزارة الدفاع التركية، إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتحييد جسم شبيه بالألغام"، عثر عليه في مضيق البوسفور اليوم السبت. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:50+0000
2022-03-26T10:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأضافت الوزارة في بيان: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية جسماً يشبه الألغام، في صباح 26 مارس / آذار 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، أُرسلت وحدات الدفاع تحت الماء (SAS) على الفور إلى مكان الحادث".وأضاف البيان: "الجسم المجهول موضوع تحت البحث والحراسة من قبل فرق الخدمة الجوية الخاصة وتم التدخل لتحييده".وذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت، أن "جسمًا يشبه اللغم لوحظ عند مدخل البوسفور".وأضافت أن فرق الدفاع تحت الماء سارعت على الفور إلى مكان الحادث في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، لتحييد الجسم المجهول.وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية، أن "مضيق البوسفور مغلق أمام الملاحة حتى إشعار آخر، بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب يشبه لغما في المضيق".وبحسب صحيفة "حريت"، حثت البحرية التركية السفن على "تعقب الألغام المنجرفة"، بعد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والذي أفاد بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت نحو 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تحيد-جسما-مجهولا-يشبه-اللغم-في-البوسفور-1060480063.html
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أخبار تركيا اليوم

الدفاع التركية تؤكد "تحييد" الجسم المجهول في البوسفور

10:50 GMT 26.03.2022
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
قالت وزارة الدفاع التركية، إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتحييد جسم شبيه بالألغام"، عثر عليه في مضيق البوسفور اليوم السبت.
وأضافت الوزارة في بيان: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية جسماً يشبه الألغام، في صباح 26 مارس / آذار 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، أُرسلت وحدات الدفاع تحت الماء (SAS) على الفور إلى مكان الحادث".
وأضاف البيان: "الجسم المجهول موضوع تحت البحث والحراسة من قبل فرق الخدمة الجوية الخاصة وتم التدخل لتحييده".
وذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت، أن "جسمًا يشبه اللغم لوحظ عند مدخل البوسفور".
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
تركيا تحيد جسما مجهولا شبيها بـ"اللغم" في البوسفور
10:15 GMT
وأضافت أن فرق الدفاع تحت الماء سارعت على الفور إلى مكان الحادث في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، لتحييد الجسم المجهول.
وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية، أن "مضيق البوسفور مغلق أمام الملاحة حتى إشعار آخر، بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب يشبه لغما في المضيق".
وبحسب صحيفة "حريت"، حثت البحرية التركية السفن على "تعقب الألغام المنجرفة"، بعد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والذي أفاد بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت نحو 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني.
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