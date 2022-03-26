https://arabic.sputniknews.com/20220326/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-وأسلحة-في-منطقة-جيتومير-الأوكرانية-بصواريخ-كاليبر--1060473910.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير الأوكرانية بصواريخ "كاليبر"
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير الأوكرانية بصواريخ "كاليبر"
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير في أوكرانيا بواسطة صواريخ... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T08:01+0000
2022-03-26T08:01+0000
2022-03-26T08:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "خلال نهار 25 مارس/أذار، دمرت الصواريخ المجنحة البحرية عالية الدقة من طراز "كاليبر" مخزنًا للذخيرة والأسلحة بالقرب من قرية فيليكي كوروفنيتسي بمنطقة جيتومير".وأضاف كوناشينكوف أن "الصواريخ المجنحة "أونيكس" تدمر قاعدة وقود في منطقة نيكولاييف كان يتم من خلالها تزويد مجموعات من القوات الأوكرانية في الجزء الجنوبي من أوكرانيا بالوقود".كما أكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين من طراز سو-25 وطائرة من طراز-24 أوكرانية وست طائرات مسيرة فوق قرية فيشنيفوي. بالإضافة إلى صاروخ تكتيكي واحد من مجمع "توتشكا-أو" قرب قرية فاسيلييفكا.وأشار إلى أنه "خلال اليوم، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش 117 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ستة مواقع قيادة، وثلاث منشآت لراجمات صواريخ، ونظام صواريخ إس-300، وتسعة مستودعات بالأسلحة والذخيرة، واثنان للوقود ومواد التشحيم، و92 من معاقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية ومنطقة تمركز المعدات العسكرية".وتابع: "في المجموع، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 267 طائرة مسيرة، و207 منظومات صواريخ، و618 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و166 راجمة صواريخ، و662 مدفعية ميدانية وقذيفة هاون، و453 1 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير الأوكرانية بصواريخ "كاليبر"
08:01 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 26.03.2022)
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة في منطقة جيتومير في أوكرانيا بواسطة صواريخ "كاليبر".
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "خلال نهار 25 مارس/أذار، دمرت الصواريخ المجنحة البحرية عالية الدقة من طراز "كاليبر" مخزنًا للذخيرة والأسلحة بالقرب من قرية فيليكي كوروفنيتسي بمنطقة جيتومير".
وأضاف كوناشينكوف أن "الصواريخ المجنحة "أونيكس" تدمر قاعدة وقود في منطقة نيكولاييف كان يتم من خلالها تزويد مجموعات من القوات الأوكرانية في الجزء الجنوبي من أوكرانيا بالوقود".
كما أكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين من طراز سو-25 وطائرة من طراز-24 أوكرانية وست طائرات مسيرة فوق قرية فيشنيفوي. بالإضافة إلى صاروخ تكتيكي واحد من مجمع "توتشكا-أو" قرب قرية فاسيلييفكا.
وأشار إلى أنه "خلال اليوم، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش 117 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ستة مواقع قيادة، وثلاث منشآت لراجمات صواريخ، ونظام صواريخ إس-300، وتسعة مستودعات بالأسلحة والذخيرة، واثنان للوقود ومواد التشحيم، و92 من معاقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية ومنطقة تمركز المعدات العسكرية".
وتابع: "في المجموع، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 267 طائرة مسيرة، و207 منظومات صواريخ، و618 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و166 راجمة صواريخ، و662 مدفعية ميدانية وقذيفة هاون، و453 1 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".