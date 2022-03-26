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الدفاع الروسية توضح ماهية الاتصالات التي يتلقاها المواطنون الروس من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
الدفاع الروسية توضح ماهية الاتصالات التي يتلقاها المواطنون الروس من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم السبت، إن مكتب خدمات أوكراني خاص يقوم بإجراء مكالمات وهمية للمواطنين الروس الموجودين في... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:45+0000
2022-03-26T11:45+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا له، في الأيام الأخيرة، تلقى العديد من المواطنين الذكور في روسيا مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلي بمكالمة للمفوض العسكري.وقال كوناشينكوف: "كل هذه المكالمات الوهمية يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع وتشكل استفزازا من الخدمات الخاصة الأوكرانية".وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن "وزارة الدفاع الروسية لا تخطط لاستدعاء أي مواطن احتياطي للمفوضيات العسكرية".
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العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية توضح ماهية الاتصالات التي يتلقاها المواطنون الروس من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية

11:45 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم السبت، إن مكتب خدمات أوكراني خاص يقوم بإجراء مكالمات وهمية للمواطنين الروس الموجودين في قائمة الاحتياط من أجل طلبهم للتجنيد العسكري.
ووفقا له، في الأيام الأخيرة، تلقى العديد من المواطنين الذكور في روسيا مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلي بمكالمة للمفوض العسكري.
وقال كوناشينكوف: "كل هذه المكالمات الوهمية يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع وتشكل استفزازا من الخدمات الخاصة الأوكرانية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن "وزارة الدفاع الروسية لا تخطط لاستدعاء أي مواطن احتياطي للمفوضيات العسكرية".
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