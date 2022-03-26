https://arabic.sputniknews.com/20220326/الدفاع-الروسية-توضح-ماهية-الاتصالات-التي-يتلقاها-المواطنون-الروس-من-أجل-الالتحاق-بالخدمة-الاحتياطية-1060485697.html
الدفاع الروسية توضح ماهية الاتصالات التي يتلقاها المواطنون الروس من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
الدفاع الروسية توضح ماهية الاتصالات التي يتلقاها المواطنون الروس من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم السبت، إن مكتب خدمات أوكراني خاص يقوم بإجراء مكالمات وهمية للمواطنين الروس الموجودين في... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:45+0000
2022-03-26T11:45+0000
2022-03-26T11:45+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495143_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_4c78789bd86cbcddbe5adad2f06e2247.jpg
ووفقا له، في الأيام الأخيرة، تلقى العديد من المواطنين الذكور في روسيا مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلي بمكالمة للمفوض العسكري.وقال كوناشينكوف: "كل هذه المكالمات الوهمية يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع وتشكل استفزازا من الخدمات الخاصة الأوكرانية".وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن "وزارة الدفاع الروسية لا تخطط لاستدعاء أي مواطن احتياطي للمفوضيات العسكرية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495143_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_20aade2e6e023f5628a1f14a4a974897.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية توضح ماهية الاتصالات التي يتلقاها المواطنون الروس من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم السبت، إن مكتب خدمات أوكراني خاص يقوم بإجراء مكالمات وهمية للمواطنين الروس الموجودين في قائمة الاحتياط من أجل طلبهم للتجنيد العسكري.
ووفقا له، في الأيام الأخيرة، تلقى العديد من المواطنين الذكور في روسيا مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلي بمكالمة للمفوض العسكري.
وقال كوناشينكوف: "كل هذه المكالمات الوهمية يتم إجراؤها من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع وتشكل استفزازا من الخدمات الخاصة الأوكرانية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن "وزارة الدفاع الروسية لا تخطط لاستدعاء أي مواطن احتياطي للمفوضيات العسكرية".