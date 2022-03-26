عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الرئاسة-اللبنانية-إيران-تبدي-استعدادها-للتعاون-في-جميع-المجالات-1060473579.html
الرئاسة اللبنانية: إيران تبدي استعدادها للتعاون في جميع المجالات
الرئاسة اللبنانية: إيران تبدي استعدادها للتعاون في جميع المجالات
أكدت الرئاسة اللبانينة أن إيران على استعداد للتعاون مع لبنان في جميع المجالات، خاصة توفير القمح. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T07:27+0000
2022-03-26T07:27+0000
أخبار إيران
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الرئيس ميشال عون استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قصر بعبدا الرئاسي، حيث أكد رغبة بلاده في التعاون مع لبنان في جميع المجالات.وقال البيان: وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جدد بعد لقائه الرئيس عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات، وأبرزها توفير مادة القمح".من جانبه قال عبد اللهيان: "نحن نتابع التطورات في لبنان بدقة ونحن أصدقاء وداعمون لهذا البلد في الأيام الحالكة وعند فترات الهدوء فيه".وأكد حرص بلاده على التعاون مع لبنان قائلا: "نحن مستعدون للتعاون بجميع المجالات مع دولة لبنان الصديقة لنا في ظل الوضع الصعب الراهن في هذا البلد".من جانبه أشار الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مؤكدا أن "أي مشكلة في المنطقة لها تأثير سلبي على لبنان، كما أن ظهور أي مشكلة في لبنان لها بالتأكيد انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها".
أخبار إيران
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار لبنان

الرئاسة اللبنانية: إيران تبدي استعدادها للتعاون في جميع المجالات

07:27 GMT 26.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
أكدت الرئاسة اللبانينة أن إيران على استعداد للتعاون مع لبنان في جميع المجالات، خاصة توفير القمح.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الرئيس ميشال عون استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قصر بعبدا الرئاسي، حيث أكد رغبة بلاده في التعاون مع لبنان في جميع المجالات.
وقال البيان: وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جدد بعد لقائه الرئيس عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات، وأبرزها توفير مادة القمح".
من جانبه قال عبد اللهيان: "نحن نتابع التطورات في لبنان بدقة ونحن أصدقاء وداعمون لهذا البلد في الأيام الحالكة وعند فترات الهدوء فيه".
وأكد حرص بلاده على التعاون مع لبنان قائلا: "نحن مستعدون للتعاون بجميع المجالات مع دولة لبنان الصديقة لنا في ظل الوضع الصعب الراهن في هذا البلد".
من جانبه أشار الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مؤكدا أن "أي مشكلة في المنطقة لها تأثير سلبي على لبنان، كما أن ظهور أي مشكلة في لبنان لها بالتأكيد انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала