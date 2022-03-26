الرئاسة اللبنانية: إيران تبدي استعدادها للتعاون في جميع المجالات
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
أكدت الرئاسة اللبانينة أن إيران على استعداد للتعاون مع لبنان في جميع المجالات، خاصة توفير القمح.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الرئيس ميشال عون استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قصر بعبدا الرئاسي، حيث أكد رغبة بلاده في التعاون مع لبنان في جميع المجالات.
وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان جدد بعد لقائه الرئيس عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وابرزها توفير مادة القمح: محادثات فيينا ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب pic.twitter.com/mABJclFrXG— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 25, 2022
وقال البيان: وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان جدد بعد لقائه الرئيس عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات، وأبرزها توفير مادة القمح".
من جانبه قال عبد اللهيان: "نحن نتابع التطورات في لبنان بدقة ونحن أصدقاء وداعمون لهذا البلد في الأيام الحالكة وعند فترات الهدوء فيه".
الرئيس عون: نأمل ان تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية لدورهما على الصعيدين الاقليمي والدولي فتنعكس الجهود ايجاباً على المنطقة pic.twitter.com/lyvgxNYS0O— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 25, 2022
وأكد حرص بلاده على التعاون مع لبنان قائلا: "نحن مستعدون للتعاون بجميع المجالات مع دولة لبنان الصديقة لنا في ظل الوضع الصعب الراهن في هذا البلد".
من جانبه أشار الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مؤكدا أن "أي مشكلة في المنطقة لها تأثير سلبي على لبنان، كما أن ظهور أي مشكلة في لبنان لها بالتأكيد انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها".