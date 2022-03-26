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الرئيس البولندي يقول إنه يريد أن تحكم أمريكا العالم
الرئيس البولندي يقول إنه يريد أن تحكم أمريكا العالم
أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن أمله بوجود قيادة أمريكية تهيمن على العالم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:21+0000
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العالم
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وقال دودا خلال مقابلة صحفية: "في أوقات الخطر الحقيقي، نرى بوضوح أن العالم يحتاج إلى قيادة أمريكية قوية".وأضاف: "نرى مدى أهمية وجود الولايات المتحدة في أوروبا والمشاركة في الشؤون الأوروبية".وكان من المقرر أن يلتقي دودا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ولكن أفادت الرئاسة البولندية بأن طائرة رئيس البلاد أندريه دودا التي كان متجها على متنها إلى مدينة جيشوف قرب الحدود مع أوكرانيا للقاء بايدن، هبطت اضطراريا في وارسو.
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العالم

الرئيس البولندي يقول إنه يريد أن تحكم أمريكا العالم

10:21 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / Kacper Pempelالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن أمله بوجود قيادة أمريكية تهيمن على العالم.
وقال دودا خلال مقابلة صحفية: "في أوقات الخطر الحقيقي، نرى بوضوح أن العالم يحتاج إلى قيادة أمريكية قوية".
وأضاف: "نرى مدى أهمية وجود الولايات المتحدة في أوروبا والمشاركة في الشؤون الأوروبية".
وكان من المقرر أن يلتقي دودا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ولكن أفادت الرئاسة البولندية بأن طائرة رئيس البلاد أندريه دودا التي كان متجها على متنها إلى مدينة جيشوف قرب الحدود مع أوكرانيا للقاء بايدن، هبطت اضطراريا في وارسو.
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