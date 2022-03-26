https://arabic.sputniknews.com/20220326/الرئيس-البولندي-يقول-إنه-يريد-أن-تحكم-أمريكا-العالم-1060480334.html
الرئيس البولندي يقول إنه يريد أن تحكم أمريكا العالم
الرئيس البولندي يقول إنه يريد أن تحكم أمريكا العالم
أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن أمله بوجود قيادة أمريكية تهيمن على العالم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:21+0000
2022-03-26T10:21+0000
2022-03-26T10:23+0000
العالم
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وقال دودا خلال مقابلة صحفية: "في أوقات الخطر الحقيقي، نرى بوضوح أن العالم يحتاج إلى قيادة أمريكية قوية".وأضاف: "نرى مدى أهمية وجود الولايات المتحدة في أوروبا والمشاركة في الشؤون الأوروبية".وكان من المقرر أن يلتقي دودا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ولكن أفادت الرئاسة البولندية بأن طائرة رئيس البلاد أندريه دودا التي كان متجها على متنها إلى مدينة جيشوف قرب الحدود مع أوكرانيا للقاء بايدن، هبطت اضطراريا في وارسو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس البولندي يقول إنه يريد أن تحكم أمريكا العالم
10:21 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 26.03.2022)
أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن أمله بوجود قيادة أمريكية تهيمن على العالم.
وقال دودا خلال مقابلة
صحفية: "في أوقات الخطر الحقيقي، نرى بوضوح أن العالم يحتاج إلى قيادة أمريكية قوية".
وأضاف: "نرى مدى أهمية وجود الولايات المتحدة في أوروبا والمشاركة في الشؤون الأوروبية".
وكان من المقرر أن يلتقي دودا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ولكن أفادت الرئاسة البولندية بأن طائرة رئيس البلاد أندريه دودا التي كان متجها على متنها إلى مدينة جيشوف قرب الحدود مع أوكرانيا للقاء بايدن، هبطت اضطراريا في وارسو.