عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/السعودية-تدعو-لاجتماع-في-مجلس-الأمن-بشأن-أنصار-الله-1060473407.html
السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن "أنصار الله"
السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن "أنصار الله"
دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث التهديدات التي تمثلها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السلام والأمن الدوليين. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T07:20+0000
2022-03-26T07:20+0000
أخبار اليمن الأن
السعودية
أنصار الله
قوات التحالف العربي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3f4ffae4d2ef51fa194ed5b517aa53d.jpg
وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إنها تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن "استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".وأضاف البيان أن "الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، تشمل الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان".وتابع: "يجب محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار سلوكها الإجرامي وغير المسؤول.. لن يؤدي التراخي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات التي تهدد سلامة وأمن الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة".يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8b8507dabbd5c0a7d23b1066c031e105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي

السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن "أنصار الله"

07:20 GMT 26.03.2022
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث التهديدات التي تمثلها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السلام والأمن الدوليين.
وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إنها تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن "استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".
وأضاف البيان أن "الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، تشمل الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان".
وتابع: "يجب محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار سلوكها الإجرامي وغير المسؤول.. لن يؤدي التراخي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات التي تهدد سلامة وأمن الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة".

وختم البيان: "ندعو مجلس الأمن الدولي لإدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية بشدة، وعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المليشيا الإرهابية ومن يدعمها".

يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала