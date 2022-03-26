السعودية تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن "أنصار الله"
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث التهديدات التي تمثلها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السلام والأمن الدوليين.
وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إنها تبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن "استمرار الهجمات الإرهابية على البنى التحتية الحيوية والمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".
These continuous terrorist attacks, included the attacks toward the petroleum products distribution terminal in North #Jeddah on Friday March 25, 2022, and Almukhtarah terminal in #Jizan pic.twitter.com/dcHuaiNMqf— KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) March 26, 2022
وأضاف البيان أن "الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، تشمل الهجمات التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومحطة المختارة بجيزان".
وتابع: "يجب محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار سلوكها الإجرامي وغير المسؤول.. لن يؤدي التراخي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات التي تهدد سلامة وأمن الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة".
وختم البيان: "ندعو مجلس الأمن الدولي لإدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية بشدة، وعقد اجتماع للتصدي لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المليشيا الإرهابية ومن يدعمها".
We call upon the #UNSC to strongly condemn such terrorist attacks, convene a meeting to address this threat to international #peace and #security and to take strict actions toward this terrorist militia and its supporter. pic.twitter.com/o2uJPkRyr0— KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) March 26, 2022
يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.