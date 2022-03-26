https://arabic.sputniknews.com/20220326/السماح-بتداول-الغريفنا-الأوكرانية-مؤقتا-في-دونيتسك-إلى-جانب-الروبل-الروسي-1060476367.html
السماح بتداول "الغريفنا" الأوكرانية مؤقتا في دونيتسك إلى جانب "الروبل" الروسي
السماح بتداول "الغريفنا" الأوكرانية مؤقتا في دونيتسك إلى جانب "الروبل" الروسي
ورد في مرسوم رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، بشأن الإجراء المؤقت لاستخدام النقود، أنه سيتم استخدام "الغريفنا" الأوكرانية مع "الروبل" الروسي في جميع أنحاء... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:10+0000
2022-03-26T09:10+0000
2022-03-26T09:10+0000
العالم
روسيا
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وجاء في المرسوم "قبول الغريفنا الأوكرانية النقدية كوسيلة للدفع من الأفراد، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم، من الكيانات التجارية، إلى جانب الروبل الروسي، نقدًا".تشير الوثيقة إلى أنه "عند تحديد أسعار السلع والأعمال والخدمات، من الضروري تطبيق سعر الصرف الرسمي الساري منذ عدة سنوات، والذي بموجبه يعادل "الغريفنا الواحد 2.5 روبل".يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم نشره رسميًا ويسري حتى 1 يوليو 2022.في 21 مارس/آذار الجاري، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014، وفي 24 فبراير/شباط أطلقت عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وحماية إقليم دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
السماح بتداول "الغريفنا" الأوكرانية مؤقتا في دونيتسك إلى جانب "الروبل" الروسي
ورد في مرسوم رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، بشأن الإجراء المؤقت لاستخدام النقود، أنه سيتم استخدام "الغريفنا" الأوكرانية مع "الروبل" الروسي في جميع أنحاء دونيتسك حتى 1 يوليو/تموز.
وجاء في المرسوم "قبول الغريفنا الأوكرانية النقدية كوسيلة للدفع من الأفراد، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم، من الكيانات التجارية، إلى جانب الروبل الروسي، نقدًا".
تشير الوثيقة إلى أنه "عند تحديد أسعار السلع والأعمال والخدمات، من الضروري تطبيق سعر الصرف الرسمي الساري منذ عدة سنوات، والذي بموجبه يعادل "الغريفنا الواحد 2.5 روبل".
يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم نشره رسميًا ويسري حتى 1 يوليو 2022.
في 21 مارس/آذار الجاري، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014، وفي 24 فبراير/شباط أطلقت عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وحماية إقليم دونباس.