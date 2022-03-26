https://arabic.sputniknews.com/20220326/الشرطة-السعودية-تضبط-مقيما-نشر-مقاطع-تمجد-الاعتداءات-على-أرامكو-1060504318.html
الشرطة السعودية تضبط مقيما نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو
الشرطة السعودية تضبط مقيما نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو
أعلنت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة في السعودية ضبط مقيم نشر مقاطع مصورة عبر حسابه على "تويتر" يمجد هجوم أنصار الله على محطات توزيع البترول التابعة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T21:32+0000
2022-03-26T21:32+0000
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ونشر الحساب الرسمي لمنطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة".وأشارت إلى أن المضبوط يمني الجنسية ومقيم في المملكة، وأنه تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.وأمس أعلنت جماعة "أنصار الله"، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.وأوضح أنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الشرطة السعودية تضبط مقيما نشر مقاطع تمجد الاعتداءات على أرامكو
أعلنت السلطات الأمنية في منطقة مكة المكرمة في السعودية ضبط مقيم نشر مقاطع مصورة عبر حسابه على "تويتر" يمجد هجوم أنصار الله على محطات توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو في جدة.
ونشر الحساب الرسمي لمنطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي
الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة".
وأشارت إلى أن المضبوط يمني الجنسية ومقيم في المملكة، وأنه تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.
وأمس أعلنت جماعة "أنصار الله"، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إنه "تم تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأوضح أنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.