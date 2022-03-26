https://arabic.sputniknews.com/20220326/الصين-تتخذ-سلسلة-إجراءات-لدعم-إنتاج-الحبوب-1060471108.html
الصين تتخذ سلسلة إجراءات لدعم إنتاج الحبوب
الصين تتخذ سلسلة إجراءات لدعم إنتاج الحبوب
أفادت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، ووزارة المالية، في الصين إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحفيز إنتاج الحبوب خلال العام الجاري. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T02:52+0000
2022-03-26T02:52+0000
2022-03-26T02:52+0000
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ونقلت وكالة "شينخوا" عن الوزارتين أنه سيتم تخصيص المزيد من الإعانات لمرة واحدة، لدعم المزارعين في مواجهة النفقات المتزايدة الناجمة عن الأسعار المرتفعة للإمدادات الزراعية.وتعتزم الوزارتان كذلك دعم تطوير 6.67 مليون هكتار من الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير، وتوفير إعانات لشراء وتشغيل الآلات الزراعية، فضلا عن تخصيص الإعانات لزراعة الذرة وفول الصويا، مع رفع سعر الشراء الأدنى للأرز والقمح بشكل مناسب لحماية مصالح المزارعين.في السياق ذاته، دعت الوزارتان إلى بناء مجمعات ومراكز صناعية لإنتاج الحبوب والزيوت، لتشكيل سلاسل صناعية شاملة، كما تعهدتا بزيادة الأموال المخصصة لأعمال الإنقاذ في حالات الكوارث، لدعم جهود الوقاية والسيطرة على الآفات والكوارث.وفي وقت سابق، اشترت الصين 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في أوكرانيا سلبًا على صادراتها.وأطلعت وكالة "بلومبيرغ" على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.وتوضح "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الصين تتخذ سلسلة إجراءات لدعم إنتاج الحبوب
أفادت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، ووزارة المالية، في الصين إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحفيز إنتاج الحبوب خلال العام الجاري.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن الوزارتين أنه سيتم تخصيص المزيد من الإعانات لمرة واحدة، لدعم المزارعين في مواجهة النفقات المتزايدة الناجمة عن الأسعار المرتفعة للإمدادات الزراعية.
وتعتزم الوزارتان كذلك دعم تطوير 6.67 مليون هكتار من الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير، وتوفير إعانات لشراء وتشغيل الآلات الزراعية، فضلا عن تخصيص الإعانات لزراعة الذرة وفول الصويا، مع رفع سعر الشراء الأدنى للأرز والقمح بشكل مناسب لحماية مصالح المزارعين.
في السياق ذاته، دعت الوزارتان إلى بناء مجمعات ومراكز صناعية لإنتاج الحبوب والزيوت، لتشكيل سلاسل صناعية شاملة، كما تعهدتا بزيادة الأموال المخصصة لأعمال الإنقاذ في حالات الكوارث، لدعم جهود الوقاية والسيطرة على الآفات والكوارث.
وفي وقت سابق، اشترت الصين 200 ألف طن
من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في أوكرانيا سلبًا على صادراتها.
وأطلعت وكالة "بلومبيرغ"
على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.
وتوضح "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.