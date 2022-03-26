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https://arabic.sputniknews.com/20220326/الفلبين-ترفع-مستوى-التأهب-لبركان-تال-إلى-الدرجة-الثالثة-وتجلي-أكثر-من-ألف-شخص-1060476204.html
الفلبين ترفع مستوى التأهب لبركان "تال" إلى الدرجة الثالثة وتجلي أكثر من ألف شخص
الفلبين ترفع مستوى التأهب لبركان "تال" إلى الدرجة الثالثة وتجلي أكثر من ألف شخص
رفعت السلطات الفلبينية مستوى التأهب وأجلت أكثر من ألف من السكان جنوبي العاصمة الفلبينية، بعد أن أطلق بركان صغير نشط عمود دخان بطول 1.5 كيلومتر. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:08+0000
2022-03-26T09:08+0000
العالم
الفلبين
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ورفعت السلطات مستوى التأهب لبركان "تال"، على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوبي وسط العاصمة مانيلا، إلى المستوى الثالث على مقياس من 5 مستويات، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وقالت وكالة علوم الزلازل والبراكين إن هذا المستوى يعني "تسرب صخور منصهرة عند الفوهة الرئيسية فيما قد يؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة". في يناير/ كانون الثاني 2020، أطلق (تال) عمودا من الرماد والبخار بارتفاع وصل إلى 15 كيلومترا، مما تسبب في إجلاء أكثر من 100000 شخص، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتساقط رماد كثيف في أماكن بعيدة مثل مانيلا. وتال أحد أصغر البراكين النشطة في العالم. وعلى الرغم من أن ارتفاعه 311 مترا فقط، إلا أنه يمكن أن يكون فتاكا، حيث أدى انفجاره في عام 1911 إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20200114/صاعقة-تضرب-سحابة-رماد-بركان-في-الفلبين-فيديو-1044052035.html
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العالم, الفلبين

الفلبين ترفع مستوى التأهب لبركان "تال" إلى الدرجة الثالثة وتجلي أكثر من ألف شخص

09:08 GMT 26.03.2022
© REUTERS / Eloisa Lopezتداعيات ثوران بركان تال في الفلبين 14 يناير 2020
تداعيات ثوران بركان تال في الفلبين 14 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Eloisa Lopez
رفعت السلطات الفلبينية مستوى التأهب وأجلت أكثر من ألف من السكان جنوبي العاصمة الفلبينية، بعد أن أطلق بركان صغير نشط عمود دخان بطول 1.5 كيلومتر.
ورفعت السلطات مستوى التأهب لبركان "تال"، على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوبي وسط العاصمة مانيلا، إلى المستوى الثالث على مقياس من 5 مستويات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت وكالة علوم الزلازل والبراكين إن هذا المستوى يعني "تسرب صخور منصهرة عند الفوهة الرئيسية فيما قد يؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة".
ثوران بركان تال في مانيلا، الفلبين 12 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2020
صاعقة تضرب سحابة رماد بركان في الفلبين... فيديو
14 يناير 2020, 08:34 GMT
في يناير/ كانون الثاني 2020، أطلق (تال) عمودا من الرماد والبخار بارتفاع وصل إلى 15 كيلومترا، مما تسبب في إجلاء أكثر من 100000 شخص، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتساقط رماد كثيف في أماكن بعيدة مثل مانيلا.
وتال أحد أصغر البراكين النشطة في العالم. وعلى الرغم من أن ارتفاعه 311 مترا فقط، إلا أنه يمكن أن يكون فتاكا، حيث أدى انفجاره في عام 1911 إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.
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