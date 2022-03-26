https://arabic.sputniknews.com/20220326/الفلبين-ترفع-مستوى-التأهب-لبركان-تال-إلى-الدرجة-الثالثة-وتجلي-أكثر-من-ألف-شخص-1060476204.html
الفلبين ترفع مستوى التأهب لبركان "تال" إلى الدرجة الثالثة وتجلي أكثر من ألف شخص
الفلبين ترفع مستوى التأهب لبركان "تال" إلى الدرجة الثالثة وتجلي أكثر من ألف شخص
رفعت السلطات الفلبينية مستوى التأهب وأجلت أكثر من ألف من السكان جنوبي العاصمة الفلبينية، بعد أن أطلق بركان صغير نشط عمود دخان بطول 1.5 كيلومتر. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:08+0000
2022-03-26T09:08+0000
2022-03-26T09:08+0000
العالم
الفلبين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/54/1044055442_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d8ec5b87919cdeed55517f002c026b9d.jpg
ورفعت السلطات مستوى التأهب لبركان "تال"، على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوبي وسط العاصمة مانيلا، إلى المستوى الثالث على مقياس من 5 مستويات، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وقالت وكالة علوم الزلازل والبراكين إن هذا المستوى يعني "تسرب صخور منصهرة عند الفوهة الرئيسية فيما قد يؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة". في يناير/ كانون الثاني 2020، أطلق (تال) عمودا من الرماد والبخار بارتفاع وصل إلى 15 كيلومترا، مما تسبب في إجلاء أكثر من 100000 شخص، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتساقط رماد كثيف في أماكن بعيدة مثل مانيلا. وتال أحد أصغر البراكين النشطة في العالم. وعلى الرغم من أن ارتفاعه 311 مترا فقط، إلا أنه يمكن أن يكون فتاكا، حيث أدى انفجاره في عام 1911 إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20200114/صاعقة-تضرب-سحابة-رماد-بركان-في-الفلبين-فيديو-1044052035.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/54/1044055442_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_a9db584f726af127601e9bb49623a4a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الفلبين
الفلبين ترفع مستوى التأهب لبركان "تال" إلى الدرجة الثالثة وتجلي أكثر من ألف شخص
رفعت السلطات الفلبينية مستوى التأهب وأجلت أكثر من ألف من السكان جنوبي العاصمة الفلبينية، بعد أن أطلق بركان صغير نشط عمود دخان بطول 1.5 كيلومتر.
ورفعت السلطات مستوى التأهب لبركان "تال"، على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوبي وسط العاصمة مانيلا، إلى المستوى الثالث على مقياس من 5 مستويات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت وكالة علوم الزلازل والبراكين إن هذا المستوى يعني "تسرب صخور منصهرة عند الفوهة الرئيسية فيما قد يؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة".
في يناير/ كانون الثاني 2020، أطلق (تال) عمودا من الرماد والبخار بارتفاع وصل إلى 15 كيلومترا، مما تسبب في إجلاء أكثر من 100000 شخص، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتساقط رماد كثيف في أماكن بعيدة مثل مانيلا.
وتال أحد أصغر البراكين النشطة في العالم. وعلى الرغم من أن ارتفاعه 311 مترا فقط، إلا أنه يمكن أن يكون فتاكا، حيث أدى انفجاره في عام 1911 إلى مقتل أكثر من 1300 شخص.