https://arabic.sputniknews.com/20220326/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1060480640.html

المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

ينتج الجيش الأمريكي فيروسات وأنواعا من البكتيريا والسموم القاتلة، في انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T10:46+0000

2022-03-26T10:46+0000

2022-03-26T10:46+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

مختبرات بيولوجية

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ويختبر علماء عسكريون سرّيون فيروسات اصطناعية في مختبرات بيولوجية تابعة للبنتاغون في 25 دولة، بما في ذلك أوكرانيا.ويتم تمويل المختبرات الأمريكية من قبل وكالة DTRA "للحد من التهديدات" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهو برنامج تعاون بيولوجي بقيمة 2.1 مليار دولار (CBEP)، في الاتحاد السوفييتي السابق والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا.ولا تقدّم شركات المقاولين المتعاقدين لبرنامج DTRA العسكري، تقارير مباشرة إلى الكونغرس ويمكنهم الالتفاف على القانون بسبب نقص الرقابة المباشرة. كما يتمتع الموظفون المدنيون بحصانة دبلوماسية، على الرغم من أنهم ليسوا دبلوماسيين. لذلك، يمكن للشركات الخاصة العمل نيابة عن حكومة الولايات المتحدة تحت غطاء دبلوماسي دون سيطرة مباشرة من الدولة المضيفة.وغالبا ما تستخدم وكالة المخابرات المركزية وكلاءها السريين لهذه العمليات.تعمل في أوكرانيا ثلاث شركات هي: Metabiota Inc. و Southern Research Institute و Black & Veatch. بالإضافة إلى البنتاغون، حيث يديرون مشاريع وأبحاث بيولوجية فيدرالية لوكالة المخابرات المركزية والوكالات الحكومية الأخرى، مع مسؤولين عسكريين واستخباريين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في مناصب حكومية.إدخال البيانات"صدر على مستوى سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية"... كيف قسمت المختبرات البيولوجية الولايات المتحدة؟في مساء يوم 11 مارس/آذار، اجتمع مجلس الأمن الدولي في اجتماع خاص، بناء على طلب روسيا، لمناقشة الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة في أوكرانيا. ويعود سبب قلق موسكو للوثائق التي كانت بحوزة وزارة الدفاع الروسية، والتي بموجبها شكّل الجانب الأمريكي شبكة من المعامل البيولوجية على الأراضي الأوكرانية.وبحسب الإدارة العسكرية الروسية، فإنه تم إجراء تجارب بيولوجية خطيرة في المنشآت بهدف زيادة فعالية المسببات لمختلف الأمراض الفتاكة.وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع: "يتم تمويل هذا العمل والإشراف عليه بشكل مباشر من قبل مكتب خفض التهديدات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك لصالح المركز الوطني للاستخبارات الطبية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية".وكرر الدبلوماسي في كلمته الاستنتاجات الرئيسية لوزارة الدفاع الروسية، مشيرًا إلى وجود وقائع تطهير طارئ من قبل نظام كييف من آثار البرنامج البيولوجي العسكري الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي يتم تنفيذه في أوكرانيا، وبيانات عن الدراسات. من الخفافيش والبراغيث والقردة "كناقلات للعوامل المحتملة للأسلحة البيولوجية".ونفت الأمم المتحدة اتهامات روسيا بإنشاء "مختبرات أسلحة بيولوجية" من قبل أوكرانيا.ففي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قالت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن الأمم المتحدة "ليست على علم" بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حسبما نشرت "رويترز".وأضافت الأمم المتحدة أنه لا يوجد دليل على ذلك، لذا يمكن اعتبار اتهامات روسيا لا أساس لها.ووصفت الدول الأعضاء المزاعم الروسية بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بأنها "كذبة" و"محض هراء".وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اتهمت واشنطن وحلفاؤها روسيا بنشر مزاعم لا أساس لها. وقال دبلوماسيون إن هذا يمكن أن يكون تحضيرا لشن هجمات بيولوجية أو كيميائية خاصة بهم.الولايات المتحدة تؤكد وجود مرافق أبحاث بيولوجية في أوكرانياأكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود منشآت أبحاث بيولوجية في أوكرانيا، وتعمل الولايات المتحدة على منعها من الوقوع تحت سيطرة القوات.وأدلت بهذه التصريحات، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أسلحة كيميائية في أوكرانيا، متحدثة في جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.نشاط المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانياتنتج الولايات المتحدة بانتظام فيروسات وبكتيريا وسمومًا مميتة في انتهاك مباشر لاتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة البيولوجية. ويتعرض مئات الآلاف من الأشخاص بشكل منهجي لمسببات الأمراض الخطيرة وغيرها من الأمراض المستعصية.وباستخدام غطاء دبلوماسي، يقوم علماء الحرب البيولوجية باختبار الفيروسات الاصطناعية في المختبرات البيولوجية الموزعة في 25 دولة حول العالم، حيث يتم تمويل هذه المختبرات من قبل وكالة DTRA، كجزء من برنامج عسكري بقيمة 2.1 مليار دولار.تقع المختبرات البيولوجية المعروفة باسم "سيفر" في دول الاتحاد السوفييتي السابق، مثل جورجيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا. ووفقًا لمصادر مختلفة، تمول وكالة (DTRA) حوالي 15 مختبرًا بيولوجيًا في أوكرانيا. وتم الحصول على بيانات لـ10 منها:1. مركز مختبر ترنوبل الإقليمي، ترنوبل، شارع فيدكوفيتشا، 132. مختبر خيرسون التشخيصي (مركز خيرسون الإقليمي المخبري)، خيرسون، ش. أوفاروفا، 33. معهد الطب البيطري التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية في أوكرانيا4. مختبر التشخيص فينيتسا (مركز مختبر فينيتسا الإقليمي)، فينيتسا، سانت. مالينوفسكي، 115. مختبر تشخيص ترانسكارباثيان (مركز مختبر ترانسكارباثيان الإقليمي)، أوزجورود، شارع. Sobranetskaya، 96 6. مختبر التشخيص دنيبروبتروفسك (مركز المختبر الإقليمي دنيبروبتروفس، دنيبروبيتروفسك ، شارع شميت ، 26 / شارع. فلسفي، 39 أ7. مختبر مقاطعة دنيبروبيتروفسك الإقليمي للطب البيطري، دنيبروبيتروفسك، كيروفا أفي، 488. معهد أبحاث لفوف للأوبئة والصحة، وزارة الصحة الأوكرانية، لفوف، شارع غرين، 129. مختبر مقاطعة لفوف الإقليمي للطب البيطري، لفوف، شارع بروميسلوفا، 710. مختبر التشخيص لفوف (مركز المختبرات الإقليمية لفوف)، لفوف، سانت. كروبيارسكا، 27وبموجب اتفاقية تم توقيعها في عام 2005، بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الصحة الأوكرانية، يُحظر على الحكومة المحلية الكشف عن معلومات "حساسة" حول البرنامج الأمريكي.وأوكرانيا ملزمة بنقل مسببات الأمراض الخطيرة إلى البنتاغون لإجراء البحوث البيولوجية. علاوة على ذلك، تمكن الجيش الأمريكي من الوصول إلى أسرار الدولة المتعلقة بالمشاريع الجارية.هذا وظهر في وقت سابق في أوكرانيا "المركز العلمي والتكنولوجي في أوكرانيا" والمعروف بـ NTCU، وهي منظمة دولية تمولها بشكل أساسي حكومة الولايات المتحدة، وموظفوها في أوكرانيا يتمتعون بوضع دبلوماسي. ويدعم المركز رسميًا مشاريع العلماء الذين شاركوا سابقًا في البرامج السوفيتية لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.وعلى مدار العشرين عاما الماضية، استثمرت NTCU 285 مليون دولار لتمويل وإدارة 1850 مشروعا حول العالم.ويتم العمل في إطار برنامج منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي بدأ عام 1991. والهدف المعلن من المشروع هو تعزيز التخزين والتدمير الآمنين للأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق وتوظيف العلماء الذين شاركوا في صنع أسلحة الدمار الشامل. منذ أن دمرت أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان رؤوسها النووية، انتهى البرنامج بشكل أساسي في عام 2013.وفي العام الماضي، تم تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لتحديث البرنامج بسبب التهديدات الجديدة المزعومة لانتشار أسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك، وفقًا لموقع المشتريات العامة الفيدرالية، لم يتوقف البرنامج في أوكرانيا بعد عام 2012.وفي عام 2013، أصبحت شركة Raytheon Technical Services Company LLC واحدة من مقاولي DTRA لتنفيذها في البلاد. وبلغت قيمة العقد 43.9 مليون دولار أمريكي، ووفقًا لموقع Federal Public Procurement Website، فقد تمكنت الشركة الأمريكية بحلول أغسطس/آب 2017، من تقديم خدمات علمية وتقنية بقيمة 42.4 مليون دولار.في عام 2016، فازت STCU نفسها بعقد DTRA مدته خمس سنوات للخدمات العلمية والتقنية بقيمة 10 ملايين دولار، ولا يُعرف ما تفعله STCU الآن. يرجع تاريخ أحدث المعلومات الموجودة على موقع المشروع إلى نهاية التسعينيات.وتزامن ظهور المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا وتمويل مشاريع NTCU مع تفشي الأمراض المعدية الخطيرة في البلادعلى سبيل المثال، يقع أحد مختبرات البنتاغون في خاركوف، حيث توفي في يناير/كانون الثاني 2016، ما لا يقل عن 20 جنديًا أوكرانيًا في غضون يومين من فيروس شبيه بالإنفلونزا. وتم نقل أكثر من 200 شخص إلى المستشفى. بحلول مارس 2016، تم تسجيل 364 حالة وفاة في جميع أنحاء أوكرانيا.وكانت إنفلونزا الخنازير A (H1N1) pdm09، وهي السلالة نفسها التي تسببت في انتشار الوباء العالمي في عام 2009، مسؤولة عن 81% من الوفيات.في الآونة الأخيرة، في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث توجد العديد من مختبرات البنتاغون البيولوجية، تنتشر عدوى أخرى مشبوهة وهي "التهاب الكبد أ". في يناير من هذا العام، تم نقل 37 من سكان نيكولاييف إلى المستشفى بسبب "اليرقان". وبدأت الشرطة المحلية تحقيقا للاشتباه في "الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض أخرى مستعصية". قبل ثلاث سنوات، أصيب أكثر من 100 شخص في نفس المدينة بالكوليرا. ومن المفترض في كلتا الحالتين أن سبب المرض كان ملوثًا بمياه الشرب.في صيف عام 2017، تم نقل 60 شخصًا مصابًا بـ"التهاب الكبد الوبائي أ" إلى المستشفى في زابوروجيه. ولا يزال السبب مجهولا. في منطقة أوديسا، نُقل 19 طفلاً من مدرسة داخلية إلى مستشفى بنفس التشخيص. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم تسجيل 27 حالة إصابة بالفعل في خاركوف. تم العثور على الفيروس في مياه الشرب.في عام 2011، كان هناك تفشي للكوليرا في أوكرانيا. وتم نقل 33 شخصًا إلى المستشفى بسبب الإسهال. وفي عام 2014، تم تشخيص إصابة أكثر من 800 شخص بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد. في عام 2015، تم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالكوليرا في نيكولاييف وحدها.إن تزامن نشاط البنتاغون في أوكرانيا وتفشي الأمراض المعدية أمر مشكوك فيه لأن الشركات التي تعمل بموجب عقود مع هياكل وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا وتشارك منذ فترة طويلة في البحث عن العدوى للاستخدام العسكري.لذا، فإن معهد الأبحاث الجنوبي لديه مشروع حول الكوليرا، وكذلك الأنفلونزا وفيروسات زيكا، وهي من مسببات الأمراض ذات الأهمية العسكرية للبنتاغون. جنبا إلى جنب مع معهد البحوث الجنوبي، يتم تشغيل المعامل في أوكرانيا من قبل Black & Veatch و Metabiota.وفازت شركة Black & Veatch، بعقدين بقيمة 198.7 مليون دولار لمدة خمس سنوات لبناء وتشغيل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وألمانيا وأذربيجان والكاميرون وتايلاند وإثيوبيا وفيتنام وأرمينيا.وبحسب موقع Federal Procurement فأن Black & Veatch لديها التزامات لوكالة الحد من التهديدات الأمنية (DTRA) في إطار "برنامج المشاركة البيولوجية المشتركة" في أوكرانيا وحدها بمبلغ 140 مليون دولار منذ عام 2013. وأعمال بقيمة 77 مليون دولار لم تكتمل بعد.وفي عام 2014، وقعت شركة Metabiota، وهي شركة متخصصة في تحديد وتتبع وتحليل حالات تفشي الأمراض المحتملة، عقدًا فيدراليًا بقيمة 18.4 مليون دولار كمقاول من الباطن لشركة Black & Veatch في جورجيا وأوكرانيا. وفقًا لإعلان وظيفة نشرته Black & Veatch، تتشارك الشركتان مكتبا في كييف.معهد البحوث الجنوبية: أصبح المقاول الرئيسي في أوكرانيا منذ عام 2008. كما كانت هذه الشركة هي المقاول الرئيسي للبنتاغون في الماضي - في إطار برنامج الأسلحة البيولوجية.ومن عام 1951 إلى عام 1962، شارك المتخصصون في البحث والتطوير عن عوامل بيولوجية بموجب 16 عقدًا.في عام 2001، أصبح معهد الأبحاث الجنوبية مقاولًا من قبل البنتاغون لأبحاث الجمرة الخبيثة.ثم كان المقاول شركة Advanced Biosystems، وكان رئيسها في ذلك الوقت كين أليبيك (عالم ميكروبيولوجي سوفييتي سابق وخبير أسلحة بيولوجية من كازاخستان وغادر إلى الولايات المتحدة في عام 1992).وعمل معهد الأبحاث الجنوبية من أجل البحث والتطوير لصالح الاستخبارات الأمريكية في الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية. وتزامن هذا النشاط مع ظهور المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد السوفييتي السابق.ودفعت الشركة 250 ألف دولار كرسوم للضغط إلى السناتور جيف سيشنز (يشغل منصب المدعي العام للولايات المتحدة في الوقت الحالي) في 2008-2009، عندما تلقى المعهد عدة عقود فيدرالية. على مدى عشر سنوات، من 2006 إلى 2016، دفع المعهد 1.28 مليون دولار للضغط على مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.Black & Veatchهي أكبر شركة هندسية في مدينة كانساس سيتي. تأسست في عام 1915، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ويقع مقرها حاليا في أوفرلاند بارك، كانساس. وتتخصص في التعدين، ومراكز البيانات، المدن الذكية، البنوك والأسواق المالية.في عام 2020، كانت Black & Veatch سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، بإيرادات وصلت لـ 3.7 مليار دولار، واحتلت الشركة المرتبة 123 كأكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة من قبل Forbes. Engineering.وسجل News-Record، الذي يصنف سنويا أكبر شركات البناء والهندسة حسب إجمالي الإيرادات، شركة Black & Veatch في المركز الأول في مجال الاتصالات، والثاني في الطاقة، والخامس في المياه، والمركز الثامن في مياه الصرف الصحي، والمركز 13 في الأسواق الدولية، والمركز الأول. وفي المرتبة 15 بشكل عام في فئة أفضل 500 مصمم في الولايات المتحدة في عام 2016.وتمتلك Black & Veatch أكثر من 100 مكتب حول العالم وقد أنجزت مشاريع في أكثر من 100 دولة في ست قارات. ومنذ تأسيسها، ارتبطت أنشطة الشركة ارتباطًا وثيقًا بالجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات، وكان أول مشروع كبير هو كامب روبنسون في ليتل روك، أركنساس ومنشآت عسكرية رئيسية أخرى في الغرب الأوسط.يُذكر حاليًا أن Black & Veatch هي واحدة من 6 شركات توفر خدمات التصميم والتخطيط والتفتيش البيئي والبناء للمشاريع في المنشآت العسكرية في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وبلجيكا وهولندا. بالنسبة لفيلق الجيش في المنطقة الأوروبية، ومقره في ألمانيا، وستقوم بالبناء العسكري (MILCON) والدعم والتعافي والتحديث (SRM) وتوحيد البنية التحتية الأوروبية (EIC) ومبادرة الردع الأوروبية (EDI) في مجال العقد المسؤولية (AOR). كما طورت الشركة برنامجًا لتوظيف قدامى المحاربين والأفراد العسكريين السابقين.وتم تأكيد المعلومات هذه المعلومات من مصادر مختلفة. وعلى سبيل المثال، في عام 2020، ظهرت معلومات حول تعيين اللواء ريتشارد كايزر في منصب المدير الفيدرالي للتنمية لشركة Black & Veatch. والذي يمتلك أكثر من 33 عامًا من الخبرة في الجيش الأمريكي وفي فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي (USACE)، ويتمتع كايزر بخبرة واسعة في إدارة البنية التحتية المحلية والدولية بمليارات الدولارات والبناء العسكري والبرامج البيئية.وبصفته نائب رئيس المهندسين في سلاح الجو الأمريكي، كان كايزر في المرتبة الثانية في القيادة، حيث كان مسؤولاً عن 36 ألف من موظفي USACE ومحفظة إنشاءات بقيمة 46 مليار دولار تغطي الإنشاءات العسكرية والوكالات المشتركة، والمجاري المائية، واستعادة النظام البيئي، والشحن. وتشمل حياته المهنية أيضًا العمل كقائد لفرقة وادي المسيسيبي. قائد القيادة الأمنية الانتقالية المشتركة لأفغانستان وقائد فرقة البحيرات العظمى / نهر أوهايو في سلاح الجو الأمريكي.في عام 2021، أفيد أن سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي منح رئيس الأعمال الفيدرالي راندي كاسترو أعلى وسام، وهو الميدالية الذهبية دي فلوري.قبل انضمامه إلى Black & Veatch في 2018، وأمضى كاسترو عقودًا في الخدمة العامة وتطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع. كما وشغل منصب قائد فرقة من القوات الجوية الأمريكية في جنوب المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ ، وقائدًا لمركز دعم المناورة في فورت ليونارد وود في ميسوري. كما شغل منصب نائب مدير وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، والتي تتعامل مع القضايا المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتهديدات الناشئة.البحوث الجنوبية "Southern Research"منظمة بحثية غير ربحية تجري البحوث الأساسية والتطبيقية للمنظمات التجارية وغير الهادفة للربح في أربعة مجالات: تطوير الأدوية، والطاقة والبيئة والهندسة.تأسست في برمنغهام، ألاباما، 11 أكتوبر/تشرين الأول 1941، بواسطة توماس مارتن كمعهد أبحاث ألاباما. على الرغم من تعيين مارتن رئيسًا للمنظمة التي تم إنشاؤها حديثًا في ديسمبر/كانون الأول 1941، فقد تم تعليق أنشطتها بعد الهجوم على بيرل هاربور وبدء تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.بعد ذلك بعامين، في ديسمبر 1943، وبدعم من شركة ألاباما للطاقة ، أعاد مارتن توظيف القادة الصناعيين في ألاباما وتلقى أكثر من 100 ألف دولار من التبرعات الخيرية.وتعهدت شركة ألاباما باور بتقديم مبلغ إضافي قدره 15 ألف دولار سنويًا لمدة خمس سنوات ، بإجمالي 75 ألف دولار، وهو ما يكفي لتمويل مساحة المختبر وتوظيف الباحثين والموظفين. وفي عام 1944، تقرر تغيير اسم المعهد من معهد أبحاث ألاباما إلى معهد البحوث الجنوبية.في هذا الوقت تقريبًا، عين معهد الأبحاث الجنوبي مديره الأول ، ويلبر لازيير. على الرغم من بقائه في هذا المنصب لمدة أربع سنوات فقط ، يُنسب إلى لازيير في تجنيد العديد من الشخصيات التي شكلت تاريخ المنظمة ، بما في ذلك هاورد سكيبير، طبيب الأورام الأمريكي الشهير (من مواليد 21 نوفمبر 1915 في Avon Park، فلوريدا ؛ توفي في Mountain Brook ، ألاباما ، 2 يناير 2006) نشأ في سيبرينغ بولاية فلوريدا وحصل على بكالوريوس وماجستير ودكتوراه من جامعة فلوريدا. خلال الحرب ، أصبح مهتمًا بأبحاث السرطان أثناء عمله في ما يسمى بالخدمة الكيميائية للجيش الأمريكي. بحلول عام 1957 أصبح باحثًا بارزًا في مجال السرطان في ولاية ألاباما واستمر في العمل كرئيس لمعهد الأبحاث الجنوبي.وعلى مدار السبعين عاما الماضية، شاركت المنظمة في أنشطة بحثية في مجال الدفاع الوطني، وعملت في مجال أبحاث المواد وهندسة النظم. بحسب الرئيس و كان المدير العام للبحوث في وزارة الدفاع مكونًا رئيسيًا للعمل الهندسي في "البحوث الجنوبية".ومنذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، بدأت "البحوث الجنوبية" العمل في مختبر مواد ذات درجة الحرارة العالية. وتضمنت بعض البرامج المبكرة لوزارة الدفاع الأمريكية وتطوير مواد ذات درجة حرارة عالية لأنظمة صواريخ.وعلى مدى عدة عقود، اشتمل عمل المنظمة على مجموعة متنوعة من المجالات، مثل تطوير نظام الصواريخ الباليستية، وتحليل مواد وهياكل المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى أجهزة استشعار على متن الطائرة.حاليا لدى الشركة عقود لتطوير الذكاء الصناعي وجمع البيانات وأنظمة الاتصالات بالإضافة إلى وجود عقد ساري المفعول لدراسة استخدام التقنيات الحديثة في العمليات القتالية. وتعمل الشركة في دعم المحاربين القدامى والأفراد العسكريين السابقين.وشغل مناصب مهمة في الشركة أفراد عسكريون سابقون رفيعو المستوى مثل، اللواء ن. لي س. برايس، وهي عضوة في مجلس الإدارة و مسؤولة تنفيذية كبيرة تتمتع بخبرة 40 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والعمليات العالمية والخدمات اللوجستية والمشتريات العامة وإدارة البرامج.دخلت الجيش كطبقة أولى، خاصة عندما كانت 2% فقط من أفراد الجيش من النساء وتقاعدت بعد أكثر من 38 عامًا برتبة لواء. منذ تقاعدها في عام 2014، ارتقت 7 نساء فقط إلى مراتب أعلى. تركت وراءها تقنية رائدة في الجيش الأمريكي لدعم العمليات العسكرية العالمية عبر مناطق حرب متعددة.وحصلت على جوائز كوسام العمل القتالي، وميدالية النجمة البرونزية، وميدالية الخدمة المتميزة، ووسام جوقة الشرف.كريستوفر تانر، رئيس قسم الهندسة.خدم في الجيش الأمريكي بقيادة سرايا المشاة وكان مسؤولاً عن تخطيط العمليات لقوة قوامها 7000 فرد، وكان أيضًا مستشارًا للارتباط والعمليات لقائد قوة المهام الدولية المشتركة التي تشرف على شرق أفغانستان. والتخطيط والتوجيه لعمليات عسكرية واسعة النطاق ، بما في ذلك الهجمات الجوية والعمليات الحدودية. أثناء عمليات الانتشار في العراق وأفغانستان ، شارك في عمليات إعلامية.جون سي ماكولوغ، اختصاصي مراقبة الصادرات في Southern Research.خدم ماكولوغ في الحرس الوطني الجوي في ألاباما لمدة 32 عامًا، بما في ذلك 24 عامًا كمهندس مدني. عضو في عملية النسر النبيل، بالإضافة إلى حملات المراقبة الجنوبية وحملات حرية العراق.شركة ميتابيوتا "Metabiota Inc."الشركة الأكثر غموضا، والتي قد تكون بسبب قربها من عائلة رئيس الولايات المتحدة. تأسست Metabiota في عام 2008، وهي تحقق في تهديدات الأمراض المعدية للحكومات وشركات التأمين ومنتجي الثروة الحيوانية وتقيمها من أجل رقمنة البيانات الميكروبية في جميع أنحاء العالم والوقاية بشكل استباقي من انتشار المرض.وتم تمويل المرحلة الأولى من قبل Rosemont Seneca Technology Partners ))، نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، وهو فرع من Rosemont Capital، وهو صندوق استثماري أسسه بايدن وربيب من عائلة جون كيري في عام 2009، والذي كان فيها بايدن عضوا منتدبا.ومن بين الشركات المدرجة في الإصدارات المؤرشفة من محفظة الشركة Metabiota.وتظهر التقارير المالية أن RSTP قادت جولة تمويل الشركة الأولى، والتي بلغ مجموعها 30 مليون دولار.ونيل كالاهان، العضو المنتدب السابق والمؤسس المشارك لـ RSTP، عضو في مجلس مستشاري Metabiota.منذ عام 2014، كانت Metabiota شريكًا في EcoHealth Alliance في مشروع PREDICT التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى "توقع ومنع التهديد العالمي للأمراض الناشئة". وكجزء من هذا الجهد، أجرى باحثون من Metabiota و EcoHealth Alliance ومعهد ووهان لعلم الفيروسات دراسة مشتركة حول الأمراض المعدية التي تصيب الخفافيش في الصين.و تعاون باحثون من EcoHealth Alliance و Metabiotaأيضًا في العروض التقديمية حول كيفية "العيش بأمان مع الخفافيش" والبحث الذي يربط تفشي الأمراض المعدية الناشئة بتجارة الحياة البرية.كما تم أيضًا إدراج باحثي Metabiota ، جنبًا إلى جنب مع موظفي EcoHealth Alliance ، في دراسة انتشار فيروس Henipavirus لعام 2014، ودراسة ومراقبة الإيبولا لعام 2014، ودراسة الهربس لعام 2015، ودراسة تنوع الفيروسات لعام 2015.بالإضافة إلى علاقاتها مع EcoHealth Alliance، فإن Metabiota متورطة أيضًا في الجدل حول استجابة أمريكا "غير الكفؤة" للإيبولا. وبحسب ما ورد، فاقمت الشركة من "الوضع الفوضوي بالفعل"، حتى ان مسؤولي منظمة الصحة العالمية وجهوا انتقادات للشركة.في أبريل/نيسان 2021، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التابعة لجو بايدن عن مبادرة جديدة بقيادة تحالف الصحة البيئية (EcoHealth Alliance) لتتبع الأمراض المعدية الناشئة التي قد تكون جائحة محتملة.ويشمل المشروع الممول من دافعي الضرائب أيضًا Metabiota، الذي تم إدراج باحثيه في قائمة مؤلفي أبحاث يونيو 2021 المتعلقة بمراقبة فيروس كورونا في أفريقيا.وتم تمويل EcoHealth Alliance بواسطة Google لأكثر من عقد من الزمان. ولدى Google أيضًا روابط مع Metabiota من خلال وكالة المخابرات المركزية. بالإضافة إلى هانتر بايدن وجوجل والبنتاغون ، يحتفظ Metabiotaبعلاقة عمل مع جبهة المخابرات المركزية المعروفة ، In-Q-Tel. كانت شركة In-Q-Tel التي أنشأتها وكالة المخابرات المركزية في عام 1999 "أول شركة مشروع ترعاها الدولة" مثيرة للجدل منذ البداية.قال أحد كبار الموظفين في In-Q-Tel، عندما اجتمعت المجموعات: "توفر Metabiotaفرصة لفهم مخاطر الأمراض المعدية بشكل أفضل من خلال الجمع بين البيانات من المصادر المفتوحة والنمذجة الوبائية المعقدة".ان كيو تل " In-Q-Tel"تُعرف سابقًا باسم Peleus و In-Q-It، وهي شركة أمريكية غير ربحية لرأس المال الاستثماري مقرها أرلينغتون، فيرجينيا.تستثمر في شركات التكنولوجيا الفائقة للتأكد من أن وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من أجهزة الاستخبارات مجهزة بأحدث تكنولوجيا المعلومات لدعم القدرات الاستخباراتية للولايات المتحدة. اسم "In-Q-Tel" هو إشارة متعمدة إلى Q.وتعتبر الشركة رائدة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث جمع متوسط ​​الدولار المستثمر من قبل In-Q-Tel في عام 2016 خمسة عشر دولارا من مستثمرين آخرين.يُطلق على In-Q-Tel في الأصل اسم Peleusوالمعروف باسم In-Q-It، وقد أسسها نورم أوغسطين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Lockheed Martin، وجيلمان لويس، الذي كان أول مدير تنفيذي لشركة In-Q-Tel.وتتمثل مهمة In-Q-Tel في تحديد الشركات التي تطور التقنيات المتطورة التي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة والاستثمار فيها. يمكن إرجاع أصول الشركة إلى روث أ. ديفيد، التي ترأست مكتب العلوم والتكنولوجيا بوكالة الاستخبارات المركزية في التسعينيات والتي شجعت على أهمية التطوير السريع لتكنولوجيا المعلومات لوكالة المخابرات المركزية.وتركز In-Q-Tel على ثلاثة مجالات واسعة للتكنولوجيا التجارية: البرمجيات والبنية التحتية وعلوم المواد.في 15 نوفمبر 2005، باعت In-Q-Tel 5636 سهمًا إلى Googleمقابل 2.2 مليون دولار. جاءت الأسهم من استحواذ Googleعلى Keyhole، Inc ، وهو برنامج رسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية الذي تموله وكالة المخابرات المركزية والمعروف الآن باسم Google Earth.في أغسطس 2006، استعرضت In-Q-Telأكثر من 5800 خطة عمل واستثمرت نحو 150 مليون دولار في أكثر من 90 شركة. في عام 2016، تلقت الشركة ما لا يقل عن 120 مليون دولار سنويا من التمويل بشكل أساسي من وكالة المخابرات المركزية، ولكن أيضا من وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع الأمريكية، هذا وتعرض الشركة معظم استثماراتها على صفحة على موقعها على الإنترنت.وتعمل In-Q-Tel بشكل علني، إلى أن المنتجات التي لديها وكيف يتم استخدامها تعتبر في غاية السرية. أشهر منتجات الشركة هي Palantir Technologies، وهو نظام لتحليل البيانات وتحليل البيانات، و Wickr، وهو تطبيق مراسلة مشفر.

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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأمم-المتحدة-تزعم-عدم-امتلاكها-تقنيات-للتحقق-من-وجود-برامج-بيولوجية-أمريكية-في-أوكرانيا-1060067101.html

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