https://arabic.sputniknews.com/20220326/الملك-السعودي-يتلقى-برقية-من-نظيره-المغربي-بشأن-هجوم-أنصار-الله-على-المملكة-1060503055.html
الملك السعودي يتلقى برقية من نظيره المغربي بشأن هجوم "أنصار الله" على المملكة
الملك السعودي يتلقى برقية من نظيره المغربي بشأن هجوم "أنصار الله" على المملكة
أدان ملك المغرب محمد السادس، هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن بلاده المطلق مع المملكة. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T20:30+0000
2022-03-26T20:30+0000
2022-03-26T20:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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أرسل العاهل المغربي، اليوم السبت، برقية إلى نظيره السعودي، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية"؛ حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وندد الملك الغربي بما وصفه "الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة".وأكد محمد السادس تضامن بلاده المطلق مع السعودية "ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم".وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إنه "تم تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأوضح أنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
الملك السعودي يتلقى برقية من نظيره المغربي بشأن هجوم "أنصار الله" على المملكة
أدان ملك المغرب محمد السادس، هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن بلاده المطلق مع المملكة.
أرسل العاهل المغربي، اليوم السبت، برقية إلى نظيره السعودي، أعرب فيها عن "استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية
في المملكة العربية السعودية"؛ حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وندد الملك الغربي بما وصفه "الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة".
وأكد محمد السادس تضامن بلاده المطلق مع السعودية "ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم".
وأمس أعلنت جماعة "أنصار الله"، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إنه "تم تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأوضح أنه "جرى استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، واستهداف مصفاتي رأس تنورة ورابغ النفطية وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة"، مشيراً إلى "قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.