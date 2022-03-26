https://arabic.sputniknews.com/20220326/انبعاث-غاز-ورماد-من-بركان-قرب-العاصمة-الفلبينية-1060471491.html

انبعاث غاز ورماد من بركان قرب العاصمة الفلبينية

انبعاث غاز ورماد من بركان قرب العاصمة الفلبينية

انبعث عمود من الغازات والرماد بطول 1.5 كم، اليوم السبت، من بركان "تال" في بحيرة بمقاطعة باتانجاس قرب العاصمة الفلبينية مانيلا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T04:37+0000

2022-03-26T04:37+0000

2022-03-26T04:37+0000

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ثورة البركان دفعت السلطات إلى رفع مستوى التأهب وحث الآلاف من السكان على إخلاء القرى المعرضة للخطر كإجراء وقائي.وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الحمم البركانية تلامست مع الماء في الفوهة الرئيسية مما أدى إلى اندفاع البخار أعقبته انبعاثات غازية وزلازل بركانية.رفع المعهد درجة التحذير من بركان تال، الذي يبلغ ارتفاعه 311 مترا، وهو أحد أصغر البراكين في العالم، إلى المستوى الثالث في نظام تحذير من خمسة مستويات.وحذرت السلطات سكان خمس قرى على ضفاف البحيرة في بلدتي أغونسيلو ولوريل بمقاطعة باتانجاس من المخاطر المحتملة، والتي من بينها الغاز سريع الحركة والحمم المنصهرة والتسونامي البركاني في البحيرة البركانية، كما حثوا السكان على إخلاء المنطقة إلى مكان أكثر أمانا.يذكر أن بركان تال كان قد ثار في يناير/كانون الثاني 2020، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وانتشار سحب من الرماد إلى العاصمة مانيلا، على بعد حوالي 65 كيلومترا إلى الشمال ، حيث تم إغلاق المطار الرئيسي مؤقتًا. منذ ذلك الحين ، أظهر البركان بشكل متقطع علامات الثوران.

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