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انبعاث غاز ورماد من بركان قرب العاصمة الفلبينية
انبعاث غاز ورماد من بركان قرب العاصمة الفلبينية
انبعث عمود من الغازات والرماد بطول 1.5 كم، اليوم السبت، من بركان "تال" في بحيرة بمقاطعة باتانجاس قرب العاصمة الفلبينية مانيلا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T04:37+0000
2022-03-26T04:37+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ثورة البركان دفعت السلطات إلى رفع مستوى التأهب وحث الآلاف من السكان على إخلاء القرى المعرضة للخطر كإجراء وقائي.وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الحمم البركانية تلامست مع الماء في الفوهة الرئيسية مما أدى إلى اندفاع البخار أعقبته انبعاثات غازية وزلازل بركانية.رفع المعهد درجة التحذير من بركان تال، الذي يبلغ ارتفاعه 311 مترا، وهو أحد أصغر البراكين في العالم، إلى المستوى الثالث في نظام تحذير من خمسة مستويات.وحذرت السلطات سكان خمس قرى على ضفاف البحيرة في بلدتي أغونسيلو ولوريل بمقاطعة باتانجاس من المخاطر المحتملة، والتي من بينها الغاز سريع الحركة والحمم المنصهرة والتسونامي البركاني في البحيرة البركانية، كما حثوا السكان على إخلاء المنطقة إلى مكان أكثر أمانا.يذكر أن بركان تال كان قد ثار في يناير/كانون الثاني 2020، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وانتشار سحب من الرماد إلى العاصمة مانيلا، على بعد حوالي 65 كيلومترا إلى الشمال ، حيث تم إغلاق المطار الرئيسي مؤقتًا. منذ ذلك الحين ، أظهر البركان بشكل متقطع علامات الثوران.
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أخبار العالم الآن

انبعاث غاز ورماد من بركان قرب العاصمة الفلبينية

04:37 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / Bullit Marquez ثوران بركان تال في الفلبين 12 يناير 2020
 ثوران بركان تال في الفلبين 12 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / Bullit Marquez
انبعث عمود من الغازات والرماد بطول 1.5 كم، اليوم السبت، من بركان "تال" في بحيرة بمقاطعة باتانجاس قرب العاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ثورة البركان دفعت السلطات إلى رفع مستوى التأهب وحث الآلاف من السكان على إخلاء القرى المعرضة للخطر كإجراء وقائي.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الحمم البركانية تلامست مع الماء في الفوهة الرئيسية مما أدى إلى اندفاع البخار أعقبته انبعاثات غازية وزلازل بركانية.
رفع المعهد درجة التحذير من بركان تال، الذي يبلغ ارتفاعه 311 مترا، وهو أحد أصغر البراكين في العالم، إلى المستوى الثالث في نظام تحذير من خمسة مستويات.
وحذرت السلطات سكان خمس قرى على ضفاف البحيرة في بلدتي أغونسيلو ولوريل بمقاطعة باتانجاس من المخاطر المحتملة، والتي من بينها الغاز سريع الحركة والحمم المنصهرة والتسونامي البركاني في البحيرة البركانية، كما حثوا السكان على إخلاء المنطقة إلى مكان أكثر أمانا.
يذكر أن بركان تال كان قد ثار في يناير/كانون الثاني 2020، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وانتشار سحب من الرماد إلى العاصمة مانيلا، على بعد حوالي 65 كيلومترا إلى الشمال ، حيث تم إغلاق المطار الرئيسي مؤقتًا. منذ ذلك الحين ، أظهر البركان بشكل متقطع علامات الثوران.
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