https://arabic.sputniknews.com/20220326/بعد-إصابة-الونش-وعبد-المنعم-كيروش-يضم-ربيعة-وجبر-لقائمة-منتخب-مصر-1060499312.html

بعد إصابة "الونش وعبد المنعم"... كيروش يضم ربيعة وجبر لقائمة منتخب مصر

بعد إصابة "الونش وعبد المنعم"... كيروش يضم ربيعة وجبر لقائمة منتخب مصر

قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، ضم كل من رامي ربيعة مدافع الأهلي، وعلي جبر مدافع بيراميدز لمعسكر المنتخب، تمهيدا لمواجهة منتخب السنغال في... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T16:46+0000

2022-03-26T16:46+0000

2022-03-26T16:46+0000

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مصر

مجتمع

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وذكر الموقع الإلكتروني يالا كورة، مساء اليوم السبت، أن رامي ربيعة وعلي جبر ظهرا في اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، مع لاعبي المنتخب والجهاز الفنى لكيروش، وذلك في حضور رئيس اتحاد الكرة المصري، جمال علام.ويشار إلى أن كيروش قد استعان بخدمات ربيعة وجبر بعد التأكد من غياب محمود حمدي "الونش" عن لقاء الإياب في السنغال، لحصوله على إنذار ثان، وهو ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، إضافة إلى الإصابة التي تعرض لها محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب، في الأنف أمام السنغال، أيضا.ويخوض المنتخب المصري مواجهة السنغال المرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، بعدما تغلب "الفراعنة" في لقاء الذهاب بهدف نظيف في القاهرة، أمس الجمعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تهنئ-المنتخب-المصري-بعد-الفوز-على-السنغال-1060494006.html

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