https://arabic.sputniknews.com/20220326/بوتين-يشكر-أعضاء-الحرس-الوطني-المشاركين-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060504999.html
بوتين يشكر أعضاء الحرس الوطني المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا
بوتين يشكر أعضاء الحرس الوطني المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا
أعرب الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة عيد الحرس الوطني الروسي، عن شكره لعناصر الحرس الوطني المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T22:32+0000
2022-03-26T22:32+0000
2022-03-26T22:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060351490_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_19ec87d8892f6548d27b3687fe77e6c1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في الرسالة المصورة: "بلدنا الشاسع فخور بحق بكل واحد منكم، أشكركم على صمودكم وخدمتكم التي لا تشوبها شائبة لروسيا وإلى ولائكم للوطن والقسم والواجب".كما أعرب بوتين عن فخر روسيا بأداء قوات حرسها الوطني مهامها بشجاعة في أوكرانيا.وهنأ الرئيس عناصر الحرس الوطني الروسي وقدامى المحاربين بمناسبة إجازتهم المهنية، متمنيا لهم ولأسرهم موفور الصحة والنجاح.وقال بوتين "بلدنا الشاسع كله فخور بحق بكل واحد منكم. وأود أن أشكركم. شكرا لكم على صمودكم وخدمتكم التي لا تشوبها شائبة لروسيا".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/ماكرون-يرفض-تسعير-روسيا-غازها-بالروبل-1060470441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060351490_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_081f5cbf4eed37c59bad774496e1383a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يشكر أعضاء الحرس الوطني المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا
22:32 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 22:48 GMT 26.03.2022)
أعرب الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة عيد الحرس الوطني الروسي، عن شكره لعناصر الحرس الوطني المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في الرسالة المصورة: "بلدنا الشاسع فخور بحق بكل واحد منكم، أشكركم على صمودكم وخدمتكم التي لا تشوبها شائبة لروسيا وإلى ولائكم للوطن والقسم والواجب".
كما أعرب بوتين عن فخر روسيا بأداء قوات حرسها الوطني مهامها بشجاعة في أوكرانيا.
وهنأ الرئيس عناصر الحرس الوطني الروسي وقدامى المحاربين بمناسبة إجازتهم المهنية، متمنيا لهم ولأسرهم موفور الصحة والنجاح.
وقال بوتين "بلدنا الشاسع كله فخور بحق بكل واحد منكم. وأود أن أشكركم. شكرا لكم على صمودكم وخدمتكم التي لا تشوبها شائبة لروسيا".
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو
وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.