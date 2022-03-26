https://arabic.sputniknews.com/20220326/بوريل-لـالجزيرة-روسيا-تستهدف-إمداد-السلاح-الأوروبي-على-أراضي-أوكرانيا-وليس-داخل-حدود-الاتحاد-1060494213.html
بوريل لـ"الجزيرة": روسيا تستهدف إمداد السلاح الأوروبي على أراضي أوكرانيا وليس داخل حدود الاتحاد
بوريل لـ"الجزيرة": روسيا تستهدف إمداد السلاح الأوروبي على أراضي أوكرانيا وليس داخل حدود الاتحاد
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تستهدف إمدادات السلاح الأوروبي إلى كييف على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:53+0000
2022-03-26T14:53+0000
2022-03-26T14:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أسلحة أوتوماتيكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن "روسيا تعمل على استهداف إمدادات السلاح الأوروبي على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن الاتحاد ليس في حرب مع أي طرف ونبذل قصارى جهدنا لمنع تصعيد النزاع في أوكرانيا".جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وأوضح بيان للمجلس الأوروبي أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لتوسيع-العقوبات-على-روسيا-وبيلاروس-بسبب-أوكرانيا-1060431778.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أسلحة أوتوماتيكية
بوريل لـ"الجزيرة": روسيا تستهدف إمداد السلاح الأوروبي على أراضي أوكرانيا وليس داخل حدود الاتحاد
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تستهدف إمدادات السلاح الأوروبي إلى كييف على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد لا يخوض حربا مع أي طرف.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن "روسيا تعمل على استهداف إمدادات السلاح الأوروبي على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن الاتحاد ليس في حرب مع أي طرف ونبذل قصارى جهدنا لمنع تصعيد النزاع في أوكرانيا".
جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأوضح بيان للمجلس الأوروبي أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية
والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.
ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.