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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/بوريل-لـالجزيرة-روسيا-تستهدف-إمداد-السلاح-الأوروبي-على-أراضي-أوكرانيا-وليس-داخل-حدود-الاتحاد-1060494213.html
بوريل لـ"الجزيرة": روسيا تستهدف إمداد السلاح الأوروبي على أراضي أوكرانيا وليس داخل حدود الاتحاد
بوريل لـ"الجزيرة": روسيا تستهدف إمداد السلاح الأوروبي على أراضي أوكرانيا وليس داخل حدود الاتحاد
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تستهدف إمدادات السلاح الأوروبي إلى كييف على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:53+0000
2022-03-26T14:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أسلحة أوتوماتيكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن "روسيا تعمل على استهداف إمدادات السلاح الأوروبي على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن الاتحاد ليس في حرب مع أي طرف ونبذل قصارى جهدنا لمنع تصعيد النزاع في أوكرانيا".جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وأوضح بيان للمجلس الأوروبي أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لتوسيع-العقوبات-على-روسيا-وبيلاروس-بسبب-أوكرانيا-1060431778.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أسلحة أوتوماتيكية

بوريل لـ"الجزيرة": روسيا تستهدف إمداد السلاح الأوروبي على أراضي أوكرانيا وليس داخل حدود الاتحاد

14:53 GMT 26.03.2022
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / DALATI NOHRA
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تستهدف إمدادات السلاح الأوروبي إلى كييف على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد لا يخوض حربا مع أي طرف.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن "روسيا تعمل على استهداف إمدادات السلاح الأوروبي على الأراضي الأوكرانية وليس داخل حدود دول الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن الاتحاد ليس في حرب مع أي طرف ونبذل قصارى جهدنا لمنع تصعيد النزاع في أوكرانيا".
جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأوضح بيان للمجلس الأوروبي أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع العقوبات على روسيا وبيلاروس بسبب أوكرانيا
أمس, 03:58 GMT
ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
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