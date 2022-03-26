https://arabic.sputniknews.com/20220326/بيلاروسيا-ومصر-تعززان-التعاون-في-مجال-الموارد-المائية-1060473796.html
بيلاروسيا ومصر تعززان التعاون في مجال الموارد المائية
بيلاروسيا ومصر تعززان التعاون في مجال الموارد المائية
قالت وكالة "بيلتا" نقلا عن سفارة بيلاروسيا في مصر إن بيلاروسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T07:40+0000
2022-03-26T07:40+0000
2022-03-26T07:40+0000
مصر
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ولفتت البعثة الدبلوماسية إلى أنه "في إطار توسيع التعاون البيلاروسي المصري في مجال الموارد المائية، تم تنظيم زيارة إلى مصر من شركة "بيليكبول" (Belekpol) البيلاروسية، والتي تشتهر بتطوراتها الخاصة في بناء مرافق المعالجة".التقى سفير بيلاروسيا لدى مصر، سيرغي تيرنتييف، برئيس شركة "بيليكبول" إيفان راكيفيتش، بالإضافة إلى الشركاء المصريين لهذه الشركة. وتم خلال المباحثات بحث المشاريع المشتركة حول استخدام الموارد المائية وتنقية المياه. بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في الفرص لإقامة تفاعل بين الشركاء البيلاروسيين والمصريين في القطاعات الواعدة.
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار بيلاروسيا اليوم
بيلاروسيا ومصر تعززان التعاون في مجال الموارد المائية
قالت وكالة "بيلتا" نقلا عن سفارة بيلاروسيا في مصر إن بيلاروسيا ومصر تعملان على تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية.
ولفتت البعثة الدبلوماسية إلى أنه "في إطار توسيع التعاون البيلاروسي المصري في مجال الموارد المائية، تم تنظيم زيارة إلى مصر من شركة "بيليكبول" (Belekpol) البيلاروسية، والتي تشتهر بتطوراتها الخاصة في بناء مرافق المعالجة".
التقى سفير بيلاروسيا لدى مصر، سيرغي تيرنتييف، برئيس شركة "بيليكبول" إيفان راكيفيتش، بالإضافة إلى الشركاء المصريين لهذه الشركة. وتم خلال المباحثات بحث المشاريع المشتركة حول استخدام الموارد المائية وتنقية المياه
. بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في الفرص لإقامة تفاعل بين الشركاء البيلاروسيين والمصريين في القطاعات الواعدة.