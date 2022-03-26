عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/تحذير-من-ارتفاع-غير-مسبوق-في-أسعار-المواد-الغذائية-1060487385.html
تحذير من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية
تحذير من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية
حذر المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، لكن ليس في روسيا، وإنما في ألمانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:19+0000
2022-03-26T12:19+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000561_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5142d200afa58be46fa57db2008ef750.jpg
يواجه القطاع زيادة هائلة في التكاليف عبر سلسلة التوريد بأكملها، من الطاقة إلى الوقود والخدمات اللوجستية، وفقًا لبيان صادر عن اتحاد المزارعين الألمان.والوضع في الاتحاد الأوروبي ككل ليس جيدا. على خلفية ارتفاع أسعار القمح، الذي تصدره روسيا، مرة أخرى، سُمح باستخدام تلك الأراضي التي لم يستخدموها من قبل لأسباب بيئية لزراعة المحاصيل.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000561_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c499dd0e932acf25e7259683882a2073.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, اقتصاد

تحذير من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية

12:19 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الذهاب إلى بنك الصور
حذر المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، لكن ليس في روسيا، وإنما في ألمانيا.
يواجه القطاع زيادة هائلة في التكاليف عبر سلسلة التوريد بأكملها، من الطاقة إلى الوقود والخدمات اللوجستية، وفقًا لبيان صادر عن اتحاد المزارعين الألمان.

حسب "شبيغل" الألمانية: "وقف عملياً توريد زيت عباد الشمس في ألمانيا (الموردين الرئيسيين هم روسيا وأوكرانيا). زادت لدى المزارعين تكلفة الوقود والأسمدة، ويتم حث المواطنين على توفير المال ونصحهم بشرب مياه الصنبور بدلاً من المياه المعبأة في زجاجات.

والوضع في الاتحاد الأوروبي ككل ليس جيدا. على خلفية ارتفاع أسعار القمح، الذي تصدره روسيا، مرة أخرى، سُمح باستخدام تلك الأراضي التي لم يستخدموها من قبل لأسباب بيئية لزراعة المحاصيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала