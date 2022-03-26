https://arabic.sputniknews.com/20220326/تحذير-من-ارتفاع-غير-مسبوق-في-أسعار-المواد-الغذائية-1060487385.html
تحذير من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية
تحذير من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية
حذر المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، لكن ليس في روسيا، وإنما في ألمانيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:19+0000
2022-03-26T12:19+0000
2022-03-26T12:19+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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يواجه القطاع زيادة هائلة في التكاليف عبر سلسلة التوريد بأكملها، من الطاقة إلى الوقود والخدمات اللوجستية، وفقًا لبيان صادر عن اتحاد المزارعين الألمان.والوضع في الاتحاد الأوروبي ككل ليس جيدا. على خلفية ارتفاع أسعار القمح، الذي تصدره روسيا، مرة أخرى، سُمح باستخدام تلك الأراضي التي لم يستخدموها من قبل لأسباب بيئية لزراعة المحاصيل.
أخبار ألمانيا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد
تحذير من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية
حذر المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، لكن ليس في روسيا، وإنما في ألمانيا.
يواجه القطاع زيادة هائلة في التكاليف
عبر سلسلة التوريد بأكملها، من الطاقة إلى الوقود والخدمات اللوجستية، وفقًا لبيان صادر عن اتحاد المزارعين الألمان.
حسب "شبيغل" الألمانية: "وقف عملياً توريد زيت عباد الشمس في ألمانيا (الموردين الرئيسيين هم روسيا وأوكرانيا). زادت لدى المزارعين تكلفة الوقود والأسمدة، ويتم حث المواطنين على توفير المال ونصحهم بشرب مياه الصنبور بدلاً من المياه المعبأة في زجاجات.
والوضع في الاتحاد الأوروبي ككل ليس جيدا. على خلفية ارتفاع أسعار القمح، الذي تصدره روسيا، مرة أخرى، سُمح باستخدام تلك الأراضي التي لم يستخدموها من قبل لأسباب بيئية لزراعة المحاصيل.