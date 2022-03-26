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https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تجري-محادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-الألغام-في-البوسفور--1060489203.html
تركيا تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن "الألغام في البوسفور"
تركيا تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن "الألغام في البوسفور"
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة أجرت محادثات مع موسكو وكييف حول الألغام المكتشفة في البوسفور، ولا يزال التنسيق مستمرًا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:57+0000
2022-03-26T13:20+0000
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وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، أن الجسم الذي عثر عليه في مضيق البوسفور هو عبارة عن لغم قديم.وقال أكار على قناة "تي آر تي": "تبين بعد الدراسة، أنه كان لغمًا من الطراز القديم، وقد تم نزع فتيله من قبل فريق الدفاع تحت الماء لدينا، والمفاوضات مع السلطات الروسية وأوكرانيا بشأن هذه القضية جارية".وأضاف: "تم التنسيق اللازم مع خفر السواحل والوكالات الأخرى، لا سيما مع قواتنا البحرية، وذلك لضمان سلامة الملاحة وحركة المرور الآمنة".وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتحييد جسم شبيه بالألغام"، عثر عليه في مضيق البوسفور.وأضافت الوزارة في بيان: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية جسماً يشبه الألغام، في صباح 26 مارس / آذار 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، أُرسلت وحدات الدفاع تحت الماء (SAS) على الفور إلى مكان الحادث".
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

تركيا تجري محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن "الألغام في البوسفور"

12:57 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / Murad Sezerالسفينة الحربية الروسية "مينسك" أثناء عبورها مضيق البوسفور في طريقها للبحر المتوسط
السفينة الحربية الروسية مينسك أثناء عبورها مضيق البوسفور في طريقها للبحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Murad Sezer
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة أجرت محادثات مع موسكو وكييف حول الألغام المكتشفة في البوسفور، ولا يزال التنسيق مستمرًا.
وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، أن الجسم الذي عثر عليه في مضيق البوسفور هو عبارة عن لغم قديم.
وقال أكار على قناة "تي آر تي": "تبين بعد الدراسة، أنه كان لغمًا من الطراز القديم، وقد تم نزع فتيله من قبل فريق الدفاع تحت الماء لدينا، والمفاوضات مع السلطات الروسية وأوكرانيا بشأن هذه القضية جارية".
"بعد الحادث لا توجد مشاكل لحركة السفن عبر مضيق البوسفور".
خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي
وأضاف: "تم التنسيق اللازم مع خفر السواحل والوكالات الأخرى، لا سيما مع قواتنا البحرية، وذلك لضمان سلامة الملاحة وحركة المرور الآمنة".
وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتحييد جسم شبيه بالألغام"، عثر عليه في مضيق البوسفور.
وأضافت الوزارة في بيان: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية جسماً يشبه الألغام، في صباح 26 مارس / آذار 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، أُرسلت وحدات الدفاع تحت الماء (SAS) على الفور إلى مكان الحادث".
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