https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تصدر-بيانا-بشأن-الهجمات-الإرهابية-على-مرافق-مدنية-في-السعودية-1060483357.html
تركيا تصدر بيانا بشأن "الهجمات الإرهابية" على مرافق مدنية في السعودية
تركيا تصدر بيانا بشأن "الهجمات الإرهابية" على مرافق مدنية في السعودية
أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه تضامنها مع السعودية عقب تعرضها "لاعتداءات إرهابية"، مؤكدة إدانتها لتلك الهجمات. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:59+0000
2022-03-26T10:59+0000
2022-03-26T10:59+0000
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وقالت الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إنها "تدين الاعتداءات على مواقع مدنية بالسعودية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ"، مؤكدة "ضرورة وقف هذا النوع من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة بالسرعة القصوى".وجددت الخارجية تضامنها مع السعودية، والتزامها بأمن منطقة الخليج.يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار تركيا اليوم
تركيا تصدر بيانا بشأن "الهجمات الإرهابية" على مرافق مدنية في السعودية
أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه تضامنها مع السعودية عقب تعرضها "لاعتداءات إرهابية"، مؤكدة إدانتها لتلك الهجمات.
وقالت الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إنها "تدين الاعتداءات على مواقع مدنية بالسعودية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ"، مؤكدة "ضرورة وقف هذا النوع من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة بالسرعة القصوى".
وجددت الخارجية تضامنها مع السعودية، والتزامها بأمن منطقة الخليج.
يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.