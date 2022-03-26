https://arabic.sputniknews.com/20220326/تونس-تعرض-وزير-الداخلية-لمحاولة-اغتيال-طعنا-بالسكين-1060490605.html
تونس... تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين
تونس... تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين
كشفت مصادر أمنية تونسية تعرّض وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم السبت، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:27+0000
2022-03-26T13:27+0000
2022-03-26T13:27+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
اغتيال
وزير الداخلية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102127/97/1021279700_0:11:5184:2927_1920x0_80_0_0_7ac414770b004d434ba7cfd02dfda96e.jpg
وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، نقلا عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، قوله: "توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية".وأضاف الجبابلي أن دورية للحرس الوطني تعرضت لمحاولة اعتداء بالسكين من قبل "عنصر متطرف" مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.وأضاف المتحدث أنّ هذه المحاولة "كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102127/97/1021279700_283:0:4891:3456_1920x0_80_0_0_a924099822765b5870f0f15de2e5868a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اغتيال, وزير الداخلية
تونس... تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين
كشفت مصادر أمنية تونسية تعرّض وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم السبت، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين.
وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، نقلا عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، قوله: "توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية".
وأضاف الجبابلي أن دورية للحرس الوطني تعرضت لمحاولة اعتداء بالسكين
من قبل "عنصر متطرف" مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.
وأضاف المتحدث أنّ هذه المحاولة "كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر".