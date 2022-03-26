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تونس... تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين
تونس... تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين
كشفت مصادر أمنية تونسية تعرّض وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم السبت، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:27+0000
2022-03-26T13:27+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
اغتيال
وزير الداخلية
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وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، نقلا عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، قوله: "توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية".وأضاف الجبابلي أن دورية للحرس الوطني تعرضت لمحاولة اعتداء بالسكين من قبل "عنصر متطرف" مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.وأضاف المتحدث أنّ هذه المحاولة "كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, اغتيال, وزير الداخلية

تونس... تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين

13:27 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
كشفت مصادر أمنية تونسية تعرّض وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم السبت، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين.
وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، نقلا عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، قوله: "توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية".
وأضاف الجبابلي أن دورية للحرس الوطني تعرضت لمحاولة اعتداء بالسكين من قبل "عنصر متطرف" مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.
وأضاف المتحدث أنّ هذه المحاولة "كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر".
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