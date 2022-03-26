https://arabic.sputniknews.com/20220326/حركة-الملاحة-في-البوسفور-تعود-لطبيعتها-1060488231.html
حركة الملاحة في "البوسفور" تعود لطبيعتها
حركة الملاحة في "البوسفور" تعود لطبيعتها
أعلنت مديرية أمن السواحل التركية، اليوم السبت، عن فتح مضيق البوسفور أمام حركة الملاحة، والسفن، وذلك بعد إغلاقه لوجود جسم يشبه اللغم البحري داخل المضيق. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:41+0000
2022-03-26T12:41+0000
2022-03-26T12:42+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103575/19/1035751924_0:290:5016:3112_1920x0_80_0_0_554529ebc31b4f8bf98cb20c32b1c2b5.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت، في 26 مارس/آذار، أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتحييد جسم شبيه بالألغام"، عثر عليه في مضيق البوسفور.وذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت، أن "جسمًا يشبه اللغم لوحظ عند مدخل البوسفور".وأضافت: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية لجسم يشبه اللغم، في صباح يوم 26 مارس 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، تم إرسال فرق الدفاع تحت الماء على الفور إلى مكان الحادث".وتم وضع الجسم المجهول تحت الحراسة من قبل فرق الدفاع، حيث تدخلت وقامت بتحييده.وكانت قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية قد ذكرت أن "مضيق البوسفور مغلق أمام الملاحة حتى إشعار آخر، بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب يشبه لغما في المضيق".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تحيد-جسما-مجهولا-يشبه-اللغم-في-البوسفور-1060480063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103575/19/1035751924_240:0:4776:3402_1920x0_80_0_0_fae0ad73a2369b1206b3015f2335fcbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
حركة الملاحة في "البوسفور" تعود لطبيعتها
12:41 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 26.03.2022)
أعلنت مديرية أمن السواحل التركية، اليوم السبت، عن فتح مضيق البوسفور أمام حركة الملاحة، والسفن، وذلك بعد إغلاقه لوجود جسم يشبه اللغم البحري داخل المضيق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت، في 26 مارس/آذار، أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتحييد جسم شبيه بالألغام"، عثر عليه في مضيق البوسفور.
وذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت، أن "جسمًا يشبه اللغم لوحظ عند مدخل البوسفور".
وأضافت: "عقب اكتشاف سفينة تجارية مدنية لجسم يشبه اللغم، في صباح يوم 26 مارس 2022، في المنطقة الشاطئية لمضيق البوسفور، تم إرسال فرق الدفاع تحت الماء على الفور إلى مكان الحادث".
وتم وضع الجسم المجهول
تحت الحراسة من قبل فرق الدفاع، حيث تدخلت وقامت بتحييده.
وكانت قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية قد ذكرت أن "مضيق البوسفور مغلق أمام الملاحة حتى إشعار آخر، بعد ورود تقارير عن وجود جسم غريب يشبه لغما في المضيق".