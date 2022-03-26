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https://arabic.sputniknews.com/20220326/خبير-المرحلة-الثانية-من-العملية-العسكرية-تهدف-لإزالة-النازية-وتدمير-القدرات-العسكرية-الأوكرانية-1060488899.html
خبير: المرحلة الثانية من العملية العسكرية تهدف لإزالة النازية وتدمير القدرات العسكرية الأوكرانية
خبير: المرحلة الثانية من العملية العسكرية تهدف لإزالة النازية وتدمير القدرات العسكرية الأوكرانية
قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، كونستانتين ترويتسيف، إن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية الخاصة، قد بدأت عمليا وتهدف لتدمير القدرة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:56+0000
2022-03-26T12:56+0000
العالم
روسيا
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وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن:وأوضح ترويتسيف أنه بناء على ذلك "فهناك استقرار كامل للعملية العسكرية الروسية، ومن المقرر أنها ستستقر أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعني أن روسيا بدأت المرحلة الثانية للعملية والتي تكمن في تدمير القدرة العسكرية الأوكرانية بشكلٍ كامل وإزالة النازية".وتابع أن "الجيش الروسي قام بالقضاء على 90% من القدرة العسكرية الأوكرانية، لكنه قال إن الأمر قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وسيكون ذلك متعلق إما بنتائج المفاوضات بين الحكومة الروسية والأوكرانية أو استسلام أوكرانيا بشكلٍ كامل".وكان النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي، أكد أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى.وأضاف أنه "تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات البحرية لهذا البلد لم تعد موجودة".وأوضح أن القوات الروسية تواصل تقدمها في محاور مختلفة وحاصرت حتى الآن مدن كييف وخاركوف وتشيرنيغوف وسومي ونيقولاييف، وسيطرت على مقاطعة خيرسون بأكملها ومعظم أراضي مقاطعة زابوروجيه.
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العالم, روسيا

خبير: المرحلة الثانية من العملية العسكرية تهدف لإزالة النازية وتدمير القدرات العسكرية الأوكرانية

12:56 GMT 26.03.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، كونستانتين ترويتسيف، إن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية الخاصة، قد بدأت عمليا وتهدف لتدمير القدرة العسكرية الأوكرانية بشكلٍ كامل، كما تهدف لإزالة النازية من هذا البلد.
وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن:

"روسيا اليوم عملياً حققت الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا، حيث تم تحرير 93% من مساحات جمهورية لوغانسك و54% من مساحات جمهورية دونيتسك بما في ذلك عملياً استكمال تحرير مدينة ماريوبول".

وأوضح ترويتسيف أنه بناء على ذلك "فهناك استقرار كامل للعملية العسكرية الروسية، ومن المقرر أنها ستستقر أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعني أن روسيا بدأت المرحلة الثانية للعملية والتي تكمن في تدمير القدرة العسكرية الأوكرانية بشكلٍ كامل وإزالة النازية".
وتابع أن "الجيش الروسي قام بالقضاء على 90% من القدرة العسكرية الأوكرانية، لكنه قال إن الأمر قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وسيكون ذلك متعلق إما بنتائج المفاوضات بين الحكومة الروسية والأوكرانية أو استسلام أوكرانيا بشكلٍ كامل".
وكان النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي، أكد أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى.
وأضاف أنه "تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات البحرية لهذا البلد لم تعد موجودة".
وأوضح أن القوات الروسية تواصل تقدمها في محاور مختلفة وحاصرت حتى الآن مدن كييف وخاركوف وتشيرنيغوف وسومي ونيقولاييف، وسيطرت على مقاطعة خيرسون بأكملها ومعظم أراضي مقاطعة زابوروجيه.
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