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https://arabic.sputniknews.com/20220326/دراسة-إسرائيلية-الجرعة-الرابعة-من-لقاح-كورونا-توفر-حماية-على-المدى-القصير-1060487930.html
دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا توفر حماية على المدى القصير
دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا توفر حماية على المدى القصير
أكدت دراسة إسرائيلية جديدة أن تلقي جرعة رابعة من لقاح مضاد لكورونا يزيد من الحماية على المستوى القصير. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:35+0000
2022-03-26T12:35+0000
فيروس كورونا
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وحسب الدراسة التي نشرتها سي إن إن، فإن الجرعة الرابعة تزيد من الحماية على المدى القصير.لكن الدراسة أكدت أن هذه الحماية تلاشت بصورة أسرع مما كان عليه الأمر مع الجرعة الثالثة.وقالت الدراسة التي تمت على 100 ألف شخص تبدأ أعمارهم من 60 عاما فما فوق، إن الجرعة الرابعة وصلت إلى الحد الأقصى من الفعالية بعد ثلاثة أسابيع لكنها انخفضت بمقدار النصف بعد 10 أسابيع فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20210219/دراسة-جرعة-واحدة-من-لقاح-فايزر-تحمي-من-كورونا-بنسبة-85-1048154243.html
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فيروس كورونا

دراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا توفر حماية على المدى القصير

12:35 GMT 26.03.2022
© REUTERS / PFIZERشركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 16 نوفمبر 2021
شركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / PFIZER
أكدت دراسة إسرائيلية جديدة أن تلقي جرعة رابعة من لقاح مضاد لكورونا يزيد من الحماية على المستوى القصير.
وحسب الدراسة التي نشرتها سي إن إن، فإن الجرعة الرابعة تزيد من الحماية على المدى القصير.
لقاح فايزر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2021
دراسة: جرعة واحدة من لقاح "فايزر" تحمي من كورونا بنسبة 85%
19 فبراير 2021, 15:49 GMT
لكن الدراسة أكدت أن هذه الحماية تلاشت بصورة أسرع مما كان عليه الأمر مع الجرعة الثالثة.
وقالت الدراسة التي تمت على 100 ألف شخص تبدأ أعمارهم من 60 عاما فما فوق، إن الجرعة الرابعة وصلت إلى الحد الأقصى من الفعالية بعد ثلاثة أسابيع لكنها انخفضت بمقدار النصف بعد 10 أسابيع فقط.
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