https://arabic.sputniknews.com/20220326/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يزور-العاصمة-الإيرانية-1060471228.html
رئيس مجلس النواب العراقي يزور العاصمة الإيرانية
رئيس مجلس النواب العراقي يزور العاصمة الإيرانية
يعتزم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي زيارة العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الأحد، على رأس وفد نيابي. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T03:47+0000
2022-03-26T03:47+0000
2022-03-26T03:47+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وقالت وكالة أنباء "إرنا" إن زيارة الحلبوسي إلى طهران تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف.وأوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن جدول الزيارة يتضمن لقاء رئيس الجمهورية الإيراني، إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين.يذكر أن أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، كانت قد تعرضت في وقت سابق من الشهر الجاري، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
رئيس مجلس النواب العراقي يزور العاصمة الإيرانية
يعتزم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي زيارة العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الأحد، على رأس وفد نيابي.
وقالت وكالة أنباء "إرنا" إن زيارة الحلبوسي إلى طهران تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف.
وأوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن جدول الزيارة يتضمن لقاء رئيس الجمهورية الإيراني، إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين.
يذكر أن أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، كانت قد تعرضت في وقت سابق من الشهر الجاري، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم
بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.