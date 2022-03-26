https://arabic.sputniknews.com/20220326/رفضت-أن-يركب-الجمل-وزير-مصري-أسبق-يكشف-كواليس-مثيرة-عن-زيارة-أوباما-لمصر-1060488386.html
"رفضت أن يركب الجمل"... وزير مصري أسبق يكشف كواليس مثيرة عن زيارة أوباما لمصر
"رفضت أن يركب الجمل"... وزير مصري أسبق يكشف كواليس مثيرة عن زيارة أوباما لمصر
كشف وزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، تفاصيل مثيرة عن زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لمصر قبل 13 عاما. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:43+0000
2022-03-26T12:43+0000
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وقال حواس في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، إنه طلب من أوباما أثناء زيارته لأهرامات الجيزة عدم ارتداء البدلة، وأن يأتي بملابس "كاجوال".وأضاف عالم الآثار المصري: "كما طلبت من أوباما عدم ركوب الجمال، وذلك حتى لا يتم التقاط الصور له، وخاصة أن جولة الرئيس الأمريكي يتابعها كل العالم، وحتى لا يشعرون أن مصر تعتمد حتى الآن على ركوب الجمال كمواصلات".وخلال زيارته للأهرامات، صرخ أوباما داخل أحد المقابر الفرعونية، عندما لاحظ جدارية منقوش عليها تمثال، وقال: "هذا يشبهني تماما"، وفقا لزاهي حواس.وتابع الدكتور زاهي حواس في تصريحاته أن "الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس الأمريكي عبّر عن إعجابه الكبير بعظمة الحضارة المصرية والقطع الأثرية والأهرامات، وظل يلتقط صورا تذكارية معها".يشار إلى أن باراك أوباما زار مصر في عام 2009، والقى خطابا شهيرا في جامعة القاهرة.
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"رفضت أن يركب الجمل"... وزير مصري أسبق يكشف كواليس مثيرة عن زيارة أوباما لمصر
كشف وزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، تفاصيل مثيرة عن زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لمصر قبل 13 عاما.
وقال حواس في تصريحات لصحيفة "الشروق"
المصرية، إنه طلب من أوباما أثناء زيارته لأهرامات الجيزة عدم ارتداء البدلة، وأن يأتي بملابس "كاجوال".
وأضاف عالم الآثار المصري: "كما طلبت من أوباما عدم ركوب الجمال، وذلك حتى لا يتم التقاط الصور له، وخاصة أن جولة الرئيس الأمريكي يتابعها كل العالم، وحتى لا يشعرون أن مصر تعتمد حتى الآن على ركوب الجمال كمواصلات".
وخلال زيارته للأهرامات، صرخ أوباما داخل أحد المقابر الفرعونية، عندما لاحظ جدارية منقوش عليها تمثال، وقال: "هذا يشبهني تماما"، وفقا لزاهي حواس.
وتابع الدكتور زاهي حواس في تصريحاته أن "الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس الأمريكي عبّر عن إعجابه الكبير بعظمة الحضارة المصرية والقطع الأثرية والأهرامات، وظل يلتقط صورا تذكارية معها".
يشار إلى أن باراك أوباما زار مصر في عام 2009، والقى خطابا شهيرا في جامعة القاهرة.