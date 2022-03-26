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https://arabic.sputniknews.com/20220326/روبوت-يقشر-موزة-باحترافية-دون-أن-يسحقها-فيديو-1060484954.html
روبوت يقشر موزة باحترافية دون أن يسحقها... فيديو
روبوت يقشر موزة باحترافية دون أن يسحقها... فيديو
طوّر باحثون من جامعة طوكيو في اليابان روبوتا يقولون إنه تمكن أخيرا من فعل ما عجزت عنه كل ‏الروبوتات، وهو تقشير موزة دون سحقها وإفسادها.‏ 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:31+0000
2022-03-26T11:45+0000
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وأثبتوا نجاحهم بنشرهم فيديو للروبوت وهو يقشر الموزة باحترافية شديدة، بعد أن تم تدريبه من خلال التعلم الآلي لتقليد المظاهر البشرية.وتلقى الروبوت تدريبا على مدار أكثر من 13 ساعة لتقشير المئات من الموز، مما أدى إلى إنتاج بيانات كافية لتدريبه على القيام بذلك بمفرده.وعلى الرغم من نجاح الروبوت في العملية المعقدة بالنسبة له، إلا أنه تمكن من تنفيذها في 3 دقائق.ويتميز الروبوت بذراعين ويد، ولكل منهما "إصبعان" يمكنهما الإمساك بالأشياء.ويأمل الباحثون أن التكنولوجيا وراء الروبوت الجديد من الممكن تطبيقها في المستقبل لمهام أخرى تتطلب مهارات حركية دقيقة.
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نادي الفيديو

روبوت يقشر موزة باحترافية دون أن يسحقها... فيديو

11:31 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 26.03.2022)
موزة
موزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
موزة
طوّر باحثون من جامعة طوكيو في اليابان روبوتا يقولون إنه تمكن أخيرا من فعل ما عجزت عنه كل ‏الروبوتات، وهو تقشير موزة دون سحقها وإفسادها.‏
وأثبتوا نجاحهم بنشرهم فيديو للروبوت وهو يقشر الموزة باحترافية شديدة، بعد أن تم تدريبه من خلال التعلم الآلي لتقليد المظاهر البشرية.
وتلقى الروبوت تدريبا على مدار أكثر من 13 ساعة لتقشير المئات من الموز، مما أدى إلى إنتاج بيانات كافية لتدريبه على القيام بذلك بمفرده.
وعلى الرغم من نجاح الروبوت في العملية المعقدة بالنسبة له، إلا أنه تمكن من تنفيذها في 3 دقائق.
ويتميز الروبوت بذراعين ويد، ولكل منهما "إصبعان" يمكنهما الإمساك بالأشياء.
ويأمل الباحثون أن التكنولوجيا وراء الروبوت الجديد من الممكن تطبيقها في المستقبل لمهام أخرى تتطلب مهارات حركية دقيقة.
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