https://arabic.sputniknews.com/20220326/ريال-مدريد-يبحث-عن-حل-لمعادلة-6-مقابل-2-1060498716.html
ريال مدريد يبحث عن حل لمعادلة 6 مقابل 2
ريال مدريد يبحث عن حل لمعادلة 6 مقابل 2
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يريد التخلص من عدد من لاعبيه من أجل تأمين النقود للتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T16:24+0000
2022-03-26T16:24+0000
2022-03-26T16:24+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048616329_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_e5503d62847a989ed63a3dd455482789.jpg
ووفقا لصحيفة "آس"، يدرك الريال حاجته لخفض نفقاته، ما دفعه للتخلص من الثلاثي إيدين هازارد يحصل على إجمالي 30 مليون يورو في الموسم، ولوكا يوفيتش 10 ملايين، وماريانو دي 9 ملايين.وأضافت أن "الرقم الإجمالي الذي سيتم توفيره من هذه الرواتب 49 مليون يورو".وتابعت: "سوف يتخلص ريال مدريد أيضا من رواتب المنبوذين (عند الجمهور) غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو".مجيء مبابي سيتطلب مدفوعات كبيرة للوكلاء، فيما يملك هالاند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، ويتطلع إلى راتب قدره 500 ألف إسترليني في الأسبوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048616329_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_93eae8a255c5fc97d4daf7672ed9d7e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ريال مدريد يبحث عن حل لمعادلة 6 مقابل 2
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يريد التخلص من عدد من لاعبيه من أجل تأمين النقود للتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.
ووفقا لصحيفة "آس"، يدرك الريال حاجته لخفض نفقاته، ما دفعه للتخلص من الثلاثي إيدين هازارد يحصل على إجمالي 30 مليون يورو في الموسم، ولوكا يوفيتش 10 ملايين، وماريانو دي 9 ملايين.
وأضافت أن "الرقم الإجمالي الذي سيتم توفيره من هذه الرواتب 49 مليون يورو".
وتابعت: "سوف يتخلص ريال مدريد أيضا من رواتب المنبوذين (عند الجمهور) غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو".
مجيء مبابي سيتطلب مدفوعات كبيرة للوكلاء، فيما يملك هالاند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، ويتطلع إلى راتب قدره 500 ألف إسترليني في الأسبوع.