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https://arabic.sputniknews.com/20220326/ريال-مدريد-يبحث-عن-حل-لمعادلة-6-مقابل-2-1060498716.html
ريال مدريد يبحث عن حل لمعادلة 6 مقابل 2
ريال مدريد يبحث عن حل لمعادلة 6 مقابل 2
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يريد التخلص من عدد من لاعبيه من أجل تأمين النقود للتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T16:24+0000
2022-03-26T16:24+0000
رياضة
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ووفقا لصحيفة "آس"، يدرك الريال حاجته لخفض نفقاته، ما دفعه للتخلص من الثلاثي إيدين هازارد يحصل على إجمالي 30 مليون يورو في الموسم، ولوكا يوفيتش 10 ملايين، وماريانو دي 9 ملايين.وأضافت أن "الرقم الإجمالي الذي سيتم توفيره من هذه الرواتب 49 مليون يورو".وتابعت: "سوف يتخلص ريال مدريد أيضا من رواتب المنبوذين (عند الجمهور) غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو".مجيء مبابي سيتطلب مدفوعات كبيرة للوكلاء، فيما يملك هالاند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، ويتطلع إلى راتب قدره 500 ألف إسترليني في الأسبوع.
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رياضة

ريال مدريد يبحث عن حل لمعادلة 6 مقابل 2

16:24 GMT 26.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESكيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ريال مدريد يريد التخلص من عدد من لاعبيه من أجل تأمين النقود للتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.
ووفقا لصحيفة "آس"، يدرك الريال حاجته لخفض نفقاته، ما دفعه للتخلص من الثلاثي إيدين هازارد يحصل على إجمالي 30 مليون يورو في الموسم، ولوكا يوفيتش 10 ملايين، وماريانو دي 9 ملايين.
وأضافت أن "الرقم الإجمالي الذي سيتم توفيره من هذه الرواتب 49 مليون يورو".
وتابعت: "سوف يتخلص ريال مدريد أيضا من رواتب المنبوذين (عند الجمهور) غاريث بيل وإيسكو ومارسيلو".
مجيء مبابي سيتطلب مدفوعات كبيرة للوكلاء، فيما يملك هالاند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، ويتطلع إلى راتب قدره 500 ألف إسترليني في الأسبوع.
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