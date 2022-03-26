https://arabic.sputniknews.com/20220326/زعيم-أنصار-الله-في-اليمن-يعلق-لأول-مرة-على-الأزمة-الأوكرانية-1060472757.html
زعيم "أنصار الله" في اليمن يعلق لأول مرة على الأزمة الأوكرانية
زعيم "أنصار الله" في اليمن يعلق لأول مرة على الأزمة الأوكرانية
علق زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، لأول مرة على الأزمة الأوكرانية وأثرها على العالم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T06:35+0000
2022-03-26T06:35+0000
2022-03-26T06:35+0000
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وحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، جاء ذلك في كلمة للحوثي، مساء أمس الجمعة.وقال الحوثي: "الحرب عادت إلى أوروبا بعد أن تفرغت بجانب الولايات المتحدة لـ 50 عاما لحبك المؤامرات على عالمنا الإسلامي".وأضاف: "الأحداث الأخيرة فضحت ازدواجية المعايير لدى الغرب، الذي استنفر كل أنشطته العدائية في دعم أوكرانيا".وتابع: "الغرب استنفر في أوكرانيا كل العناوين الحربية تحت القيادة الأمريكية، ويستكثرون علينا حقنا المشروع في الدفاع عن حريتنا وبلدنا".وأشار إلى أن "المتغيرات الدولية الحالية كشفت أهمية العناية بالإنتاج المحلي، إثر ظهور عواقب الاعتماد الكلي على الاستيراد عند التضرر بعد أي حدث عالمي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/خبير-أمريكا-ترغب-في-تصفية-حسابات-مع-روسيا-أكثر-من-رغبتها-في-وقف-الحرب-1060133797.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي
زعيم "أنصار الله" في اليمن يعلق لأول مرة على الأزمة الأوكرانية
علق زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، لأول مرة على الأزمة الأوكرانية وأثرها على العالم.
وحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، جاء ذلك في كلمة للحوثي، مساء أمس الجمعة.
وقال الحوثي: "الحرب عادت إلى أوروبا بعد أن تفرغت بجانب الولايات المتحدة
لـ 50 عاما لحبك المؤامرات على عالمنا الإسلامي".
وأضاف: "الأحداث الأخيرة فضحت ازدواجية المعايير لدى الغرب، الذي استنفر كل أنشطته العدائية في دعم أوكرانيا".
وتابع: "الغرب استنفر في أوكرانيا
كل العناوين الحربية تحت القيادة الأمريكية، ويستكثرون علينا حقنا المشروع في الدفاع عن حريتنا وبلدنا".
وأشار إلى أن "المتغيرات الدولية الحالية كشفت أهمية العناية بالإنتاج المحلي، إثر ظهور عواقب الاعتماد الكلي على الاستيراد عند التضرر بعد أي حدث عالمي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا
لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.