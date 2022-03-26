https://arabic.sputniknews.com/20220326/زيلينسكي-متحدثا-إلى-منتدى-الدوحة-أطلب-منكم-زيادة-إنتاج-الطاقة-1060474477.html

زيلينسكي متحدثا في منتدى الدوحة: أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة

زيلينسكي متحدثا في منتدى الدوحة: أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول المنتجة للطاقة، اليوم السبت، إلى زيادة الإنتاج حتى لا تتمكن روسيا من استخدام ثروتها النفطية والغازية "لابتزاز"... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T07:54+0000

2022-03-26T07:54+0000

2022-03-26T08:50+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682628_7:0:3349:1880_1920x0_80_0_0_ab07d66d77cdc46fe1ee03ec3bc8867d.jpg

وقال الرئيس الأوكراني متحدثا إلى منتدى الدوحة عبر بث مباشر مترجم: "لا يوجد بلد آمن من صدمات اضطرابات سلاسل الغذاء الناجمة عن غزو روسيا لبلاده".وأضاف زيلينسكي، أن "دولا مثل قطر يمكن أن تسهم في استقرار أوروبا، ويمكنهم فعل الكثير لاستعادة العدالة. حيث يعتمد مستقبل أوروبا على جهودكم، لذلك أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة كي يفهم الجميع في روسيا أنه لا أحد يستطيع استخدام الطاقة للابتزاز".وقال: "أسواق العالم لم تتغلب بعد على تداعيات الوباء وصدمات أسعار المواد الغذائية. ولا يمكنك أن تكون مؤمّنا إذا كانت هناك ندرة مادية في الغذاء"، مدعيا أن "القوات الروسية تغطي الحقول وتفجرالمعدات الزراعية".وتابع: "يجب علينا حماية النظام الدولي، ليس فقط لأوكرانيا، ولكن لأفغانستان والعراق واليمن وجميع شعوب العالم".وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، طالب زيلينسكي "بضمان سيادة بلاده في المفاوضات مع موسكو"، مؤكدا أن "الشروط الروسية يجب أن تكون عادلة، وإلا فلن يقبل الشعب الأوكراني بذلك".وأضاف: "يجب التحدث بين الجانبين الأوكراني والروسي بشكل عاجل وصادق من أجل تحقيق النتائج، وليس لإضاعة الوقت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم