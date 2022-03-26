https://arabic.sputniknews.com/20220326/سفير-فنلندا-في-الرباط-يحذف-تغريدة-انتقد-فيها-المغرب-لعدم-تصويتها-ضد-روسيا-1060474916.html
سفير فنلندا في الرباط يحذف تغريدة انتقد فيها المغرب لعدم تصويتها ضد روسيا
سفير فنلندا في الرباط يحذف تغريدة انتقد فيها المغرب لعدم تصويتها ضد روسيا
أبدى السفير الفنلندي لدى الرباط، بيكا هيفونين، اعتذاره عما بدر منه من انتقاده للمملكة المغربية بشأن موقفها من التصويت على مشروع قرار ضد روسيا في مجلس الأمن. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T08:28+0000
2022-03-26T08:28+0000
2022-03-26T08:28+0000
أخبار المغرب اليوم
روسيا
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وحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية حذف السفير الفنلندي لدى المغرب تغريدة كان قد انتقد فيها موقف المملكة من التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي ضد روسيا.وقال السفير الفنلندي في التغريدة المحذوفة: "كان المغرب غائبا في التصويت الذي أدان غزو روسيا، وسيظهر التاريخ أن العدالة سوف تسود".وقد أثار موقف السفير الفنلندي الذي انتقد فيه تغيب المغرب عن جلسة التصويت على القرار، ردود فعل مستهجنة بين المغاربة، بحسبانه تصرفا لا يصدر عن دبلوماسي.وكان المغرب قد فضل عدم الاصطفاف في الأزمة الأوكرانية داخل المنظمة الدولية، واختار التغيب عن جلسة التصويت الثانية، حول قرار يدين روسيا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210401/اجتماع-مشترك-بين-روسيا-والمغرب-لتطوير-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1048537843.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, روسيا
سفير فنلندا في الرباط يحذف تغريدة انتقد فيها المغرب لعدم تصويتها ضد روسيا
أبدى السفير الفنلندي لدى الرباط، بيكا هيفونين، اعتذاره عما بدر منه من انتقاده للمملكة المغربية بشأن موقفها من التصويت على مشروع قرار ضد روسيا في مجلس الأمن.
وحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية
حذف السفير الفنلندي لدى المغرب تغريدة كان قد انتقد فيها موقف المملكة من التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي ضد روسيا.
وقال السفير الفنلندي في التغريدة المحذوفة: "كان المغرب
غائبا في التصويت الذي أدان غزو روسيا، وسيظهر التاريخ أن العدالة سوف تسود".
وقد أثار موقف السفير الفنلندي الذي انتقد فيه تغيب المغرب عن جلسة التصويت على القرار، ردود فعل مستهجنة بين المغاربة، بحسبانه تصرفا لا يصدر عن دبلوماسي.
وقد أجبرت ردود الفعل تلك السفير على حذف التغريدة، واستبدالها بأخرى، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة اعتذار.
وكان المغرب قد فضل عدم الاصطفاف في الأزمة الأوكرانية داخل المنظمة الدولية، واختار التغيب عن جلسة التصويت الثانية، حول قرار يدين روسيا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.