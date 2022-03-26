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https://arabic.sputniknews.com/20220326/سلطات-ناغورني-قره-باغ-تطلب-من-بوتين-زيادة-عدد-قوات-حفظ-السلام-الروسية-بسبب-الاعتداءات-الأذربيجانية-1060492559.html
سلطات ناغورني قره باغ تطلب من بوتين زيادة عدد قوات حفظ السلام الروسية بسبب "الاعتداءات الأذربيجانية"
سلطات ناغورني قره باغ تطلب من بوتين زيادة عدد قوات حفظ السلام الروسية بسبب "الاعتداءات الأذربيجانية"
بعث مجلس الأمن في ناغورني قره باغ، رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يناشده فيها باتخاذ إجراءات ضد أذربيجان، وهو ما يخالف نقاط البيان الثلاثي الصادر في... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:14+0000
2022-03-26T14:14+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في الرسالة أنه منذ انتشار قوات حفظ السلام الروسية في أرتساخ، تعمل الوحدة بشكل عام بكفاءة عالية وتؤدي المهام الموكلة إليها.وأضافت: "تم حل العديد من المشاكل التي خلقتها القيادة العسكرية - السياسية لأذربيجان من خلال المشاركة المباشرة والسريعة والفعالة لقوات حفظ السلام، لكن منذ 8 مارس 2022، ما فتئ الجانب الأذربيجاني ينفذ بكثافة عدوانا إنسانيا ونفسيا وعسكريا".وتابعت: "بسبب الأعمال العدوانية لأذربيجان ضد السكان المدنيين في أرتساخ، بما في ذلك الغزو العسكري لقرية باروخ والأراضي المجاورة، قرر مجلس الأمن في أرتساخ أن يطلب منكم (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام البيان الذي اعتمدته القيادة الأذربيجانية في 9 نوفمبر 2020، لأن شعب أرتساخ يحتاج إلى ظروف أمنية للعيش على أرضه بسلام".وقالت: "نطلب منكم بالإضافة إلى كبح العدوان الحالي لأذربيجان وإعادة القوات المسلحة الأذربيجانية إلى مواقعها الأصلية، إعادة النظر في العدد الحالي لقوات حفظ السلام الروسية وعدد المرافق التي تخدمها وبالتالي زيادة عدد الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية".
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روسيا, العالم, رصد عسكري

سلطات ناغورني قره باغ تطلب من بوتين زيادة عدد قوات حفظ السلام الروسية بسبب "الاعتداءات الأذربيجانية"

14:14 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministryالدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان
الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
بعث مجلس الأمن في ناغورني قره باغ، رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يناشده فيها باتخاذ إجراءات ضد أذربيجان، وهو ما يخالف نقاط البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020.
وجاء في الرسالة أنه منذ انتشار قوات حفظ السلام الروسية في أرتساخ، تعمل الوحدة بشكل عام بكفاءة عالية وتؤدي المهام الموكلة إليها.
وأضافت: "تم حل العديد من المشاكل التي خلقتها القيادة العسكرية - السياسية لأذربيجان من خلال المشاركة المباشرة والسريعة والفعالة لقوات حفظ السلام، لكن منذ 8 مارس 2022، ما فتئ الجانب الأذربيجاني ينفذ بكثافة عدوانا إنسانيا ونفسيا وعسكريا".
وتابعت: "بسبب الأعمال العدوانية لأذربيجان ضد السكان المدنيين في أرتساخ، بما في ذلك الغزو العسكري لقرية باروخ والأراضي المجاورة، قرر مجلس الأمن في أرتساخ أن يطلب منكم (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام البيان الذي اعتمدته القيادة الأذربيجانية في 9 نوفمبر 2020، لأن شعب أرتساخ يحتاج إلى ظروف أمنية للعيش على أرضه بسلام".
وقالت: "نطلب منكم بالإضافة إلى كبح العدوان الحالي لأذربيجان وإعادة القوات المسلحة الأذربيجانية إلى مواقعها الأصلية، إعادة النظر في العدد الحالي لقوات حفظ السلام الروسية وعدد المرافق التي تخدمها وبالتالي زيادة عدد الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية".
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