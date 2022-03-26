https://arabic.sputniknews.com/20220326/شويغو-طلبات-الأسلحة-للحكومة-يتم-تنفيذها-كما-هو-مخطط-1060473012.html
شويغو: طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها كما هو مخطط
شويغو: طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها كما هو مخطط
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماع عمل مع قيادة الإدارة العسكرية، وذكر أن طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T06:46+0000
2022-03-26T06:46+0000
2022-03-26T07:21+0000
رصد عسكري
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ونقلت الوزارة عن شويغو: "لقد عقدنا اجتماعا مع وزارة المالية حول مجموعة كاملة من القضايا من حيث الوفاء بالتزامات الميزانية لهذا العام، والأهم من ذلك، طلبات الأسلحة للدولة. وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها اليوم، فإننا نفي طلبات الحكومة من الأسلحة كما هو مخطط. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تمويل الميزانية لهذا العام تجاوز العام السابق بنسبة 15%، نحتاج بطبيعة الحال إلى النظر فيما يجب أن نوليه اهتمامًا خاصًا عند تنفيذ مهام طلبات الحكومة".وأشار شويغو أيضًا إلى أنه على الرغم من العقوبات المناهضة لروسيا، فإن مستوى العقود الحكومية اليوم هو 85%، في أبريل/نيسان سيتم الانتهاء من هذا العمل بالكامل.وشدد الوزير قائلا: "نواصل تعزيز توريد الأسلحة والمعدات باستخدام أموال الائتمان. والأولويات هي الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، ومعدات الطيران، وكذلك الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية".وكان قد عقد وزير الدفاع الروسي يوم أمس اجتماعا مع وزير المالية أنتون سيلوانوف، ناقشوا خلاله تنفيذ طلبات الأسلحة للحكومة والتمويل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو: طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها كما هو مخطط
06:46 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 07:21 GMT 26.03.2022)
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماع عمل مع قيادة الإدارة العسكرية، وذكر أن طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها وفقًا للخطة، على الرغم من الصعوبات.
ونقلت الوزارة عن شويغو: "لقد عقدنا اجتماعا مع وزارة المالية حول مجموعة كاملة من القضايا من حيث الوفاء بالتزامات الميزانية لهذا العام، والأهم من ذلك، طلبات الأسلحة للدولة. وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها اليوم، فإننا نفي طلبات الحكومة من الأسلحة كما هو مخطط. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تمويل الميزانية لهذا العام تجاوز العام السابق بنسبة 15%، نحتاج بطبيعة الحال إلى النظر فيما يجب أن نوليه اهتمامًا خاصًا عند تنفيذ مهام طلبات الحكومة".
وأشار شويغو أيضًا إلى أنه على الرغم من العقوبات المناهضة لروسيا، فإن مستوى العقود الحكومية اليوم هو 85%، في أبريل/نيسان سيتم الانتهاء من هذا العمل بالكامل.
وشدد الوزير قائلا: "نواصل تعزيز توريد الأسلحة والمعدات باستخدام أموال الائتمان. والأولويات هي الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، ومعدات الطيران، وكذلك الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية".
وكان قد عقد وزير الدفاع الروسي يوم أمس اجتماعا مع وزير المالية أنتون سيلوانوف، ناقشوا خلاله تنفيذ طلبات الأسلحة للحكومة والتمويل.