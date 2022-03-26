https://arabic.sputniknews.com/20220326/ضاحي-خلفان-ينتقد-وزير-الخارجية-الأمريكي-تناسى-أنه-شطب-أنصار-الله-من-قائمة-الإرهاب-1060476513.html
ضاحي خلفان ينتقد وزير الخارجية الأمريكي: تناسى أنه شطب "أنصار الله" من قائمة الإرهاب
ضاحي خلفان ينتقد وزير الخارجية الأمريكي: تناسى أنه شطب "أنصار الله" من قائمة الإرهاب
انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، تنديد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:20+0000
2022-03-26T09:20+0000
2022-03-26T09:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السعودية
العالم العربي
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/54/1043665454_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_233e04026cb7b4321081804e7e351847.jpg
وكان بلينكن كتب عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: " ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي أصابت البنية التحتية المدنية لشركة "أرامكو" اليوم".وتابع: "قبل حلول شهر رمضان المبارك، يواصل الحوثيون سلوكهم الهدام، اليمنيون بحاجة إلى أطراف لوقف الأعمال العدائية، ويحتاجون إلى الإغاثة".وعلق ضاحي خلفان على كلام بلينكن السابق قائلا: "وزير الخارجية الأمريكية يندد بجماعة الحوثي الإرهابية وتناسى أنه شطبهم من قائمة الإرهاب... نكاية في الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير/ شباط 2021 رفع اسم حركة "أنصار الله" من قائمة التنظيمات الإرهابية، بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية.وقالت الوزارة في بيانها: "ألغت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، 16 فبراير، إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/دول-عربية-تعلق-على-استهداف-أنصار-الله-منشأتين-نفطيتين-في-السعودية-1060467484.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/54/1043665454_0:0:2687:2015_1920x0_80_0_0_3a80503807bf5c67ad8a6bc7f7190db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية, العالم العربي, أنصار الله
ضاحي خلفان ينتقد وزير الخارجية الأمريكي: تناسى أنه شطب "أنصار الله" من قائمة الإرهاب
انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، تنديد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة.
وكان بلينكن كتب عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: " ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي أصابت البنية التحتية المدنية لشركة "أرامكو" اليوم".
وتابع: "قبل حلول شهر رمضان المبارك، يواصل الحوثيون سلوكهم الهدام، اليمنيون بحاجة إلى أطراف لوقف الأعمال العدائية، ويحتاجون إلى الإغاثة".
وعلق ضاحي خلفان على كلام بلينكن السابق قائلا: "وزير الخارجية الأمريكية يندد بجماعة الحوثي الإرهابية وتناسى أنه شطبهم من قائمة الإرهاب... نكاية في الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير/ شباط 2021 رفع اسم حركة "أنصار الله" من قائمة التنظيمات الإرهابية
، بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت الوزارة في بيانها: "ألغت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، 16 فبراير، إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.