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"طالبان" تستنكر هجمات "أنصار الله" على المنشآت النفطية في جدة
"طالبان" تستنكر هجمات "أنصار الله" على المنشآت النفطية في جدة
استنكرت حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، اليوم السبت، الهجمات الصاروخية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:31+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، عبد القهار بلخي، في بيان: "إن إمارة أفغانستان الإسلامية تستنكر الهجمات الصاروخية على المنشآت النفطية والأهداف المدنية في مدينة جدة بالسعودية وتدين استهداف أهداف مدنية".وأضاف البيان: "ترى إمارة أفغانستان الإسلامية أن مثل هذه الأفعال تهدد السلام والاستقرار الإقليميين ويجب وقفها".وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الجمعة.وقال العميد يحيى سريع، في خطاب أذاعته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن الهجمات وقعت على منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.وأضاف أنه جرى "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة"، في عملية أطلق عليها "عملية كسر الحصار الثالثة"، وقال إنها ردٌ على "استمرار الحصار وتدشينٌ للعام الثامن من الصمود".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/تركيا-تجري-محادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-الألغام-في-البوسفور--1060489203.html
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أخبار اليمن الأن, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, السعودية

"طالبان" تستنكر هجمات "أنصار الله" على المنشآت النفطية في جدة

13:31 GMT 26.03.2022
© AP Photo / Zabi Karimiسيطرة طالبان على القصر الرئاسي في كابول الأحد 15 أغسطس 2021
سيطرة طالبان على القصر الرئاسي في كابول الأحد 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Zabi Karimi
استنكرت حركة "طالبان" الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، اليوم السبت، الهجمات الصاروخية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على المنشآت النفطية، والأهداف المدنية في مدينة جدة بالسعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، عبد القهار بلخي، في بيان: "إن إمارة أفغانستان الإسلامية تستنكر الهجمات الصاروخية على المنشآت النفطية والأهداف المدنية في مدينة جدة بالسعودية وتدين استهداف أهداف مدنية".
وأضاف البيان: "ترى إمارة أفغانستان الإسلامية أن مثل هذه الأفعال تهدد السلام والاستقرار الإقليميين ويجب وقفها".
السفينة الحربية الروسية مينسك أثناء عبورها مضيق البوسفور في طريقها للبحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
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12:57 GMT
وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الجمعة.
وقال العميد يحيى سريع، في خطاب أذاعته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن الهجمات وقعت على منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.
وأضاف أنه جرى "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة"، في عملية أطلق عليها "عملية كسر الحصار الثالثة"، وقال إنها ردٌ على "استمرار الحصار وتدشينٌ للعام الثامن من الصمود".
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