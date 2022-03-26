https://arabic.sputniknews.com/20220326/طالبان-لا-يجب-على-الإعلام-الأفغاني-استيراد-القيم-الأجنبية-1060488581.html
طالبان: لا يجب على الإعلام الأفغاني استيراد القيم الأجنبية
طالبان: لا يجب على الإعلام الأفغاني استيراد القيم الأجنبية
أفاد المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) لطف الله حبيبي، بأن واجب الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:48+0000
2022-03-26T12:48+0000
2022-03-26T12:48+0000
العالم
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وبحسب حبيبي، يجب على الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية والوطنية، وليس استيراد القيم الأجنبية.وأضاف حبيبي: "لكن هذه العملية قد قطعت شوطاً طويلاً (مر عليها الزمن) لدرجة أن هناك حاجة إلى تطهير شامل".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
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سبوتنيك عربي
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العالم
طالبان: لا يجب على الإعلام الأفغاني استيراد القيم الأجنبية
أفاد المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) لطف الله حبيبي، بأن واجب الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية والوطنية، وليس استيراد القيم الأجنبية.
وبحسب حبيبي، يجب على الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية والوطنية، وليس استيراد القيم الأجنبية.
وأضاف
حبيبي: "لكن هذه العملية قد قطعت شوطاً طويلاً (مر عليها الزمن) لدرجة أن هناك حاجة إلى تطهير شامل".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.