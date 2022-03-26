عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/طالبان-لا-يجب-على-الإعلام-الأفغاني-استيراد-القيم-الأجنبية-1060488581.html
طالبان: لا يجب على الإعلام الأفغاني استيراد القيم الأجنبية
طالبان: لا يجب على الإعلام الأفغاني استيراد القيم الأجنبية
أفاد المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) لطف الله حبيبي، بأن واجب الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:48+0000
2022-03-26T12:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050296683_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41aea4f65bbe931f701a6d534ec58eba.jpg
وبحسب حبيبي، يجب على الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية والوطنية، وليس استيراد القيم الأجنبية.وأضاف حبيبي: "لكن هذه العملية قد قطعت شوطاً طويلاً (مر عليها الزمن) لدرجة أن هناك حاجة إلى تطهير شامل".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050296683_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_831e2320e3d0d040a315e436a7841e14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

طالبان: لا يجب على الإعلام الأفغاني استيراد القيم الأجنبية

12:48 GMT 26.03.2022
© REUTERS / West Asia News Agencyعناصر حركة "طالبان" في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / West Asia News Agency
أفاد المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) لطف الله حبيبي، بأن واجب الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية والوطنية، وليس استيراد القيم الأجنبية.
وبحسب حبيبي، يجب على الإعلام الأفغاني تعزيز القيم الدينية والوطنية، وليس استيراد القيم الأجنبية.
وأضاف حبيبي: "لكن هذه العملية قد قطعت شوطاً طويلاً (مر عليها الزمن) لدرجة أن هناك حاجة إلى تطهير شامل".
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала