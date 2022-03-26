https://arabic.sputniknews.com/20220326/طبيب-يكشف-كيفية-التخلص-من-ضيق-التنفس-بعد-كورونا-دون-دواء-1060487773.html
طبيب يكشف كيفية التخلص من ضيق التنفس بعد كورونا دون دواء
طبيب يكشف كيفية التخلص من ضيق التنفس بعد كورونا دون دواء
كشفت الطبيبة الروسية فرفرا فيريتيوك عن طرق لاستعادة التنفس الطبيعي بعد الشفاء من فيروس كورونا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:34+0000
2022-03-26T12:34+0000
2022-03-26T12:34+0000
مجتمع
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وقالت الطبيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن التحكم في التنفس من أكثر الطرق فعالية في مكافحة ضيق التنفس وقلة الهواء، فهو يساعد ليس فقط في التغلب على نقص الهواء، ولكن أيضا على القلق المستمر. كما أكدت القيام بتمارين رياضية في وضعية الجلوس وتهوية الغرفة مسبقا.وأضافت: "يتم أخذ أنفاس بطيئة من خلال الأنف وزفير بطيء من خلال الفم. في الوقت نفسه، يتم ثني الشفاه في "أنبوب"، كما لو كان من الضروري إطفاء الشموع على الكعكة، بحيث يتم تكوين بعض مقاومة الهواء عند الزفير. أطلب من المريض العد: استنشق العد "واحد إلى اثنين"، ثم الزفير للعد "1-2-3-4". يمكن تكرار التمرين بانتظام".وأشارت الطبيبة الروسية إلى أنه في حالة وجود صعوبات في التنفيذ، يمكن إجراء التمرين في وضع الاستلقاء. بمرور الوقت، يمكن ممارسة التمارين في وضعيات الجلوس ثم الوقوف.كعنصر مهم في إعادة التأهيل بعد الإصابة بفيروس كورونا، لاحظت الخبيرة ضرورة العودة التدريجية إلى النشاط البدني المنتظم، مضيفة أنه عندما يحدث ضيق في التنفس أثناء التمرين، يرجى استخدام استراتيجية من ثلاث خطوات:وقف النشاط.اجلس وارخي كتفيك وقم بأداء التمارين (التنفس المتحكم فيه) حتى يختفي ضيق التنفس.استمر في النشاط البدني
https://arabic.sputniknews.com/20220315/طبيبة-روسية-تقدم-نصائح-بخصوص-المشاكل-الصحية-الناجمة-عن-خفقان-القلب-1059922415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, نشاط
طبيب يكشف كيفية التخلص من ضيق التنفس بعد كورونا دون دواء
كشفت الطبيبة الروسية فرفرا فيريتيوك عن طرق لاستعادة التنفس الطبيعي بعد الشفاء من فيروس كورونا.
وقالت الطبيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن التحكم في التنفس من أكثر الطرق فعالية في مكافحة ضيق التنفس وقلة الهواء، فهو يساعد ليس فقط في التغلب على نقص الهواء، ولكن أيضا على القلق المستمر. كما أكدت القيام بتمارين رياضية في وضعية الجلوس وتهوية الغرفة مسبقا.
وأضافت: "يتم أخذ أنفاس بطيئة من خلال الأنف وزفير بطيء من خلال الفم. في الوقت نفسه، يتم ثني الشفاه في "أنبوب"، كما لو كان من الضروري إطفاء الشموع على الكعكة، بحيث يتم تكوين بعض مقاومة الهواء عند الزفير. أطلب من المريض العد: استنشق العد "واحد إلى اثنين"، ثم الزفير للعد "1-2-3-4". يمكن تكرار التمرين بانتظام".
وتابعت: "يضع المريض إحدى يديه على صدره والأخرى على المعدة، ويتم أخذ أنفاس بطيئة من خلال الأنف والزفير من خلال الشفتين حتى ترتفع اليد على المعدة عند الشهيق وتسقط عند الزفير. لا بد من ملاحظة مشاعرك. والأهم أنه لا يجب أن يكون هناك دوار".
وأشارت الطبيبة الروسية إلى أنه في حالة وجود صعوبات في التنفيذ، يمكن إجراء التمرين في وضع الاستلقاء. بمرور الوقت، يمكن ممارسة التمارين في وضعيات الجلوس ثم الوقوف.
كعنصر مهم في إعادة التأهيل بعد الإصابة بفيروس كورونا، لاحظت الخبيرة ضرورة العودة التدريجية إلى النشاط البدني المنتظم، مضيفة أنه عندما يحدث ضيق في التنفس أثناء التمرين، يرجى استخدام استراتيجية من ثلاث خطوات:
اجلس وارخي كتفيك وقم بأداء التمارين (التنفس المتحكم فيه) حتى يختفي ضيق التنفس.