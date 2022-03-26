عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/عاصفة-رملية-تضرب-قناة-أوغوستو-فيديو-1060493334.html
عاصفة رملية تضرب قناة أوغوستو... فيديو
عاصفة رملية تضرب قناة أوغوستو... فيديو
ضربت عاصفة رملية حقيقية بالقرب من بلدة راتيتشي الزراعية (في اتجاه قناة أوغوستو) في بيلاروسيا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:38+0000
2022-03-26T14:38+0000
نادي الفيديو
رمال
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1046579086_0:26:2897:1656_1920x0_80_0_0_b2e6d1913c1d8fef7b4a6ca95103fb47.jpg
ولقطت عدسات أحد المصورين مشهدا لكتل ضخمة من الرمال تتحرك من مكان إلى آخر كما لو كانت عديمة الوزن. يتهيأ للمرء أنها ليست في ضواحي غرودنو في بيلاروسيا، بل في مكان ما بصحراء إفريقيا.هذا وتسببت الظاهرة في انخفاض كبير لمستوى الرؤية في الطرقات ما دعا السائقين إلى توخي الحذر.مثل هذه العاصفة تدمر النباتات، كما يمكن أن تكون قاتلة للحيوانات الصغيرة. وتأتي أكثر العواقب غير السارة على الزراعة: فالرياح تهب الطبقة الخصبة وتقلل من إنتاجية التربة.ومن بين الأسباب وراء هذه الظاهرة هي قلة الثلوج في فصل الشتاء وغياب هطول الأمطار لفترة طويل، فضلاً عن الرياح القوية. العواصف الترابية والرملية نادرة في هذه المناطق، لكنها تحدث الآن في كثير من الأحيان.بالمناسبة أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن مستوى برتقالي من الخطر بسبب الرياح القوية. في بعض الأماكن، سرعته اليوم تصل إلى 24 م / ث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1046579086_329:0:2569:1680_1920x0_80_0_0_0b7dca51ee16bfed2c4b9ee1f63d7c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, رمال, أخبار بيلاروسيا اليوم

عاصفة رملية تضرب قناة أوغوستو... فيديو

14:38 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / DHAعاصفة رملية تضرب مدينة أنقرة، تركيا 12 سبتمبر 2020
عاصفة رملية تضرب مدينة أنقرة، تركيا 12 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / DHA
ضربت عاصفة رملية حقيقية بالقرب من بلدة راتيتشي الزراعية (في اتجاه قناة أوغوستو) في بيلاروسيا.
ولقطت عدسات أحد المصورين مشهدا لكتل ضخمة من الرمال تتحرك من مكان إلى آخر كما لو كانت عديمة الوزن. يتهيأ للمرء أنها ليست في ضواحي غرودنو في بيلاروسيا، بل في مكان ما بصحراء إفريقيا.
هذا وتسببت الظاهرة في انخفاض كبير لمستوى الرؤية في الطرقات ما دعا السائقين إلى توخي الحذر.
مثل هذه العاصفة تدمر النباتات، كما يمكن أن تكون قاتلة للحيوانات الصغيرة. وتأتي أكثر العواقب غير السارة على الزراعة: فالرياح تهب الطبقة الخصبة وتقلل من إنتاجية التربة.
ومن بين الأسباب وراء هذه الظاهرة هي قلة الثلوج في فصل الشتاء وغياب هطول الأمطار لفترة طويل، فضلاً عن الرياح القوية. العواصف الترابية والرملية نادرة في هذه المناطق، لكنها تحدث الآن في كثير من الأحيان.
بالمناسبة أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن مستوى برتقالي من الخطر بسبب الرياح القوية. في بعض الأماكن، سرعته اليوم تصل إلى 24 م / ث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала