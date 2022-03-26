https://arabic.sputniknews.com/20220326/عبد-اللهيان-يكشف-ما-طلبته-السعودية-من-إيران-بشأن-اليمن-1060495868.html

عبد اللهيان يكشف ما طلبته السعودية من إيران بشأن اليمن

عبد اللهيان يكشف ما طلبته السعودية من إيران بشأن اليمن

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السيت، عن طلب السعودية، عبر الوسيط العراقي، التباحث بشأن الملفات الإقليمية، مؤكدا ترحيب بلاده بإعادة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T15:22+0000

2022-03-26T15:22+0000

2022-03-26T15:22+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

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وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "السعودية طلبت من إيران رسميا، عبر الوسيط العراقي، المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن"، معربا عن موقف إيران المعارض كليا لاستمرار الحرب، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وشدد الوزير الإيراني، على ترحيب بلاده دائما بإعادة العلاقات مع المملكة، لافتا إلى أن طهران تتلقى رسائل إيجابية من المملكة العربية السعودية.وأكد، في الوقت ذاته، أن إيران "تواجه إجراءات سعودية سلبية على الواقع"، نافيا "الاتفاق بعد على موعد الجولة الخامسة من المفاوضات بين الدولتين".ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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