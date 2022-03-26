https://arabic.sputniknews.com/20220326/عمان-وبغداد-تمددان-مذكرة-تفاهم-بشأن-استيراد-10-آلاف-برميل-يوميا-من-البترول-العراقي-1060492401.html

عمان وبغداد تمددان مذكرة تفاهم بشأن استيراد 10 آلاف برميل يوميا من البترول العراقي

عمان وبغداد تمددان مذكرة تفاهم بشأن استيراد 10 آلاف برميل يوميا من البترول العراقي

أعلنت المملكة الأردنية تمديد مذكرة التفاهم بين عمان وبغداد، والخاصة باستيراد 10 آلاف برميل بترول يوميا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T14:07+0000

2022-03-26T14:07+0000

2022-03-26T14:07+0000

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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، قال المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري، إن بلاده سوف تستأنف استيراد النفط العراقي مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بعد أن توقف منذ بداية فبراير/ شباط الماضي.وأوضح أن التوقف كان بسبب "استكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيدا بتعاون الجانب العراقي في هذا المجال".وقال إن عمليات الاستيراد تأتي "تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين بتاريخ 28/1/2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً (+أو - 15 في المئة )على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً(16) دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/تقارير-أردنية-عودة-تصدير-النفط-العراقي-للأردن-الأسبوع-المقبل-بعد-توقفه-منذ-شهر-1059628385.html

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