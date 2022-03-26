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https://arabic.sputniknews.com/20220326/عندما-تكونون-هناك-كلمة-بايدن-أمام-جنوده-تثير-تكهنات-حول-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-فيديو-1060486938.html
"عندما تكونون هناك"... كلمة بايدن أمام جنوده تثير تكهنات حول اندلاع حرب عالمية ثالثة... فيديو
"عندما تكونون هناك"... كلمة بايدن أمام جنوده تثير تكهنات حول اندلاع حرب عالمية ثالثة... فيديو
خطأ جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تحدثه أمام قوات أمريكية في بولندا، أثارت جدلا واسعا حول ما إذا كانت هناك خطط لدخول أوكرانيا التي تشهد مواجهات مع الجيش... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:16+0000
2022-03-26T12:16+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن مخاطبا الجنود: "سترون عندما تكونون هناك، وبعضكم كان هناك، نساءً وشبانا يقفون في منتصف الطريق وأمام الدبابة، يقولون لن نغادر (...)".ومما زاد في اعتبار البعض أن واشنطن قررت إرسال قوات إلى أوكرانيا، أن بايدن كان يتحدث أمام الفرقة 82 المحمولة جوا.وقد أثار ذلك تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرز من علق على كلمة بايدن هو نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وقال نجل ترامب: "القيادة العسكرية الروسية لا تتحدث مع نظرائهم الأمريكيين وبايدن يتحدث عما ستراه قواتنا في أوكرانيا. هذا المعتوه الطائش سيبدأ الحرب العالمية الثالثة".لكن البيت الأبيض أكد في وقت لاحق أنه لا يوجد تغيير في موقف إدارة بايدن.وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز": "لقد أوضح الرئيس بأنه لن نُرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وليس هناك تغيير في هذا الموقف".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-تجنب-الحرب-مع-روسيا-بأي-ثمن-1060286828.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

"عندما تكونون هناك"... كلمة بايدن أمام جنوده تثير تكهنات حول اندلاع حرب عالمية ثالثة... فيديو

12:16 GMT 26.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / POOL
خطأ جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تحدثه أمام قوات أمريكية في بولندا، أثارت جدلا واسعا حول ما إذا كانت هناك خطط لدخول أوكرانيا التي تشهد مواجهات مع الجيش الروسي، ما يزيد خطر اندلاع حرب عالمية جديدة.
وقال بايدن مخاطبا الجنود: "سترون عندما تكونون هناك، وبعضكم كان هناك، نساءً وشبانا يقفون في منتصف الطريق وأمام الدبابة، يقولون لن نغادر (...)".
وفُهم من عبارة: "عندما ستكونون هناك" أنه سيتم نشر قوات في أوكرانيا.
ومما زاد في اعتبار البعض أن واشنطن قررت إرسال قوات إلى أوكرانيا، أن بايدن كان يتحدث أمام الفرقة 82 المحمولة جوا.
وقد أثار ذلك تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرز من علق على كلمة بايدن هو نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال نجل ترامب: "القيادة العسكرية الروسية لا تتحدث مع نظرائهم الأمريكيين وبايدن يتحدث عما ستراه قواتنا في أوكرانيا. هذا المعتوه الطائش سيبدأ الحرب العالمية الثالثة".
لكن البيت الأبيض أكد في وقت لاحق أنه لا يوجد تغيير في موقف إدارة بايدن.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز": "لقد أوضح الرئيس بأنه لن نُرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وليس هناك تغيير في هذا الموقف".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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