https://arabic.sputniknews.com/20220326/فريق-البحث-الصيني-يعلن-عدم-التوصل-بعد-إلى-الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-المتحطمة--1060477935.html
فريق البحث الصيني يعلن عدم التوصل بعد إلى الصندوق الأسود الثاني للطائرة المتحطمة
فريق البحث الصيني يعلن عدم التوصل بعد إلى الصندوق الأسود الثاني للطائرة المتحطمة
قال مسؤولون، اليوم السبت، إن عمال الطوارئ الصينيين لم يعثروا على ناجين من تحطم الطائرة المنكوبة ولم يستردوا الصندوق الأسود الثاني من موقع التحطم، حسبما ذكرت... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:53+0000
2022-03-26T09:53+0000
2022-03-26T09:53+0000
العالم
الصين
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كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الصين-تبحث-عن-الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-المنكوبة-1060370997.html
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العالم, الصين
فريق البحث الصيني يعلن عدم التوصل بعد إلى الصندوق الأسود الثاني للطائرة المتحطمة
قال مسؤولون، اليوم السبت، إن عمال الطوارئ الصينيين لم يعثروا على ناجين من تحطم الطائرة المنكوبة ولم يستردوا الصندوق الأسود الثاني من موقع التحطم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.
وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.
ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.