https://arabic.sputniknews.com/20220326/فيديو-أثار-جدلا-واسعا-هل-هذا-مشهد-استهداف-مقر-الديوان-الملكي-السعودي؟-1060479300.html
فيديو أثار جدلا واسعا... هل هذا مشهد استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟
فيديو أثار جدلا واسعا... هل هذا مشهد استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟
أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، بعد أن زعم ناشروه أنه في مقر الديوان الملكي السعودي في الرياض، إثر هجوم حوثي. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:58+0000
2022-03-26T09:58+0000
2022-03-26T10:18+0000
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ويظهر الفيديو دخانا كثيفا يتصاعد من مقر ضخم محاط بسور، وجاء في النص المرافق له أن الطائرات اليمنية المسيّرة تدمر قصر اليمامة في الرياض.وبالبحث عبر المحركات، تبين أن هذا الفيديو منشور في أبريل/ نيسان 2016، وظهر أنه "حريق شب في شاحنة نقل داخل مبنى إمارة منطقة جازان جنوب غربي السعودية".يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" في مدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية"، رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
فيديو أثار جدلا واسعا... هل هذا مشهد استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟
09:58 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 26.03.2022)
أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، بعد أن زعم ناشروه أنه في مقر الديوان الملكي السعودي في الرياض، إثر هجوم حوثي.
ويظهر الفيديو دخانا كثيفا يتصاعد من مقر ضخم محاط بسور، وجاء في النص المرافق له أن الطائرات اليمنية المسيّرة تدمر قصر اليمامة في الرياض.
وبالبحث عبر المحركات، تبين أن هذا الفيديو منشور في أبريل/ نيسان 2016، وظهر أنه "حريق شب في شاحنة نقل داخل مبنى إمارة منطقة جازان جنوب غربي السعودية".
يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" في مدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية"، رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.