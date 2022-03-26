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https://arabic.sputniknews.com/20220326/قديروف-يشيد-بنجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-1060482872.html
قديروف يشيد بنجاحات القوات المسلحة الروسية
قديروف يشيد بنجاحات القوات المسلحة الروسية
تحدث رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن نجاحات القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ففي غضون أيام قليلة، تم القبض على قناص وثلاثة جنود مشاة ومدفعية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:51+0000
2022-03-26T10:51+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال قديروف في قناة تلغرام: "مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون العسكرية، أبتي علاء الدينوف، يتحدث عن نجاحات القوات المسلحة الروسية، خلال الأيام القليلة الماضية، قناص وثلاثة رجال مدفعية، وثلاثة مقاتلين مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية تم القبض عليهم".وأشار إلى أن "علاء الدينوف لا يحل المهام القتالية فحسب، بل يحل أيضًا قضايا ضمان سلامة المدنيين في منطقة لوغانسك".وأوضح قديروف: "أبتى أرونوفيتش يقدم المساعدة لسكان المناطق المحاصرة من قبل قوات بانديرا (النازيون الجدد)، والذين أبدوا رغبتهم فى المغادرة إلى روسيا، وقد نظم المقاتلون النقل الآمن لنحو مئة من سكان هذه المدن".وأضاف قديروف: "عشرات الآلاف من القوات المسلحة الروسية تفتح كل يوم ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين".
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جمهورية الشيشان, روسيا, أخبار أوكرانيا

قديروف يشيد بنجاحات القوات المسلحة الروسية

10:51 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تحدث رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن نجاحات القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ففي غضون أيام قليلة، تم القبض على قناص وثلاثة جنود مشاة ومدفعية ميدان من القوات الأوكرانية.
وقال قديروف في قناة تلغرام: "مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون العسكرية، أبتي علاء الدينوف، يتحدث عن نجاحات القوات المسلحة الروسية، خلال الأيام القليلة الماضية، قناص وثلاثة رجال مدفعية، وثلاثة مقاتلين مشاة من القوات المسلحة الأوكرانية تم القبض عليهم".
وأشار إلى أن "علاء الدينوف لا يحل المهام القتالية فحسب، بل يحل أيضًا قضايا ضمان سلامة المدنيين في منطقة لوغانسك".
وأوضح قديروف: "أبتى أرونوفيتش يقدم المساعدة لسكان المناطق المحاصرة من قبل قوات بانديرا (النازيون الجدد)، والذين أبدوا رغبتهم فى المغادرة إلى روسيا، وقد نظم المقاتلون النقل الآمن لنحو مئة من سكان هذه المدن".
وأضاف قديروف: "عشرات الآلاف من القوات المسلحة الروسية تفتح كل يوم ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين".
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