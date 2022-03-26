https://arabic.sputniknews.com/20220326/قطر-وإندونيسيا-توقعان-وثيقة-لتقديم-مساعدات-مشتركة-للشعب-الأفغاني-1060503197.html
قطر وإندونيسيا توقعان وثيقة لتقديم مساعدات مشتركة للشعب الأفغاني
قطر وإندونيسيا توقعان وثيقة لتقديم مساعدات مشتركة للشعب الأفغاني
وقع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستاري، خطاب نوايا بشأن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب الأفغاني. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T20:32+0000
2022-03-26T20:32+0000
2022-03-26T20:32+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء ذلك على هامش مشاركتهما، في منتدى الدوحة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن الاجتماع شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.ولفتت الوكالة إلى أن الوثيقة التي وقعها الطرفان تعكس نيتهما المشتركة لمساعدة الشعب الأفغاني في المجالين الإنساني والإنمائي.واتفق الطرفان على إنشاء آلية دعم للشعب الأفغاني تشمل تمكين دور المرأة في التنمية والمنح الدراسية والتدريب المهني، إضافة إلى مجالات أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
قطر وإندونيسيا توقعان وثيقة لتقديم مساعدات مشتركة للشعب الأفغاني
وقع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستاري، خطاب نوايا بشأن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب الأفغاني.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما، في منتدى الدوحة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن الاجتماع شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.
ولفتت الوكالة إلى أن الوثيقة التي وقعها الطرفان تعكس نيتهما المشتركة لمساعدة الشعب الأفغاني في المجالين الإنساني والإنمائي
.
واتفق الطرفان على إنشاء آلية دعم للشعب الأفغاني تشمل تمكين دور المرأة
في التنمية والمنح الدراسية والتدريب المهني، إضافة إلى مجالات أخرى.