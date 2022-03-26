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قطر وإندونيسيا توقعان وثيقة لتقديم مساعدات مشتركة للشعب الأفغاني
قطر وإندونيسيا توقعان وثيقة لتقديم مساعدات مشتركة للشعب الأفغاني
وقع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستاري، خطاب نوايا بشأن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب الأفغاني. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T20:32+0000
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جاء ذلك على هامش مشاركتهما، في منتدى الدوحة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن الاجتماع شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.ولفتت الوكالة إلى أن الوثيقة التي وقعها الطرفان تعكس نيتهما المشتركة لمساعدة الشعب الأفغاني في المجالين الإنساني والإنمائي.واتفق الطرفان على إنشاء آلية دعم للشعب الأفغاني تشمل تمكين دور المرأة في التنمية والمنح الدراسية والتدريب المهني، إضافة إلى مجالات أخرى.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

قطر وإندونيسيا توقعان وثيقة لتقديم مساعدات مشتركة للشعب الأفغاني

20:32 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMANمدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة "طالبان"، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022
مدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة طالبان، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMAN
وقع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو ليستاري، خطاب نوايا بشأن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب الأفغاني.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما، في منتدى الدوحة، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن الاجتماع شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.
ولفتت الوكالة إلى أن الوثيقة التي وقعها الطرفان تعكس نيتهما المشتركة لمساعدة الشعب الأفغاني في المجالين الإنساني والإنمائي.
واتفق الطرفان على إنشاء آلية دعم للشعب الأفغاني تشمل تمكين دور المرأة في التنمية والمنح الدراسية والتدريب المهني، إضافة إلى مجالات أخرى.
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