https://arabic.sputniknews.com/20220326/قنصل-السودان-في-بنغازي-يناقش-مع-مسؤولي-الهجرة-الدولية-أوضاع-الجالية-السودانية-ومساعدة-من-يريد-1060499914.html
قنصل السودان في بنغازي يناقش مع مسؤولي الهجرة الدولية أوضاع الجالية السودانية ومساعدة من يريد العودة
قنصل السودان في بنغازي يناقش مع مسؤولي الهجرة الدولية أوضاع الجالية السودانية ومساعدة من يريد العودة
ناقش القنصل العام للسودان في بنغازي الليبية عبد الله ابكر صالح، اليوم السبت، مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية فيديريكو صودا، أوضاع الجاليات السودانية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T17:21+0000
2022-03-26T17:21+0000
2022-03-26T17:21+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السودانية التقى صالح صودا، اليوم، في مقر بعثة الأمم المتحدة ببنغازي بحضور مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي جورج ألبا، وناقش "الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، التي تقدر بمئات الآلاف"، وفقا لتعميم صحفي لوزارة الخارجية.وأشار البيان إلى أن صالح أكد على "ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، وبالأخص توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب".وأكد بيان الخارجية السودانية أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانين العائدين، وأن تقوم المنظمة بتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، وأن تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة".وأضاف البيان أنه تم كذلك "الاتفاق على أن تقوم المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعالجة كافة الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم
قنصل السودان في بنغازي يناقش مع مسؤولي الهجرة الدولية أوضاع الجالية السودانية ومساعدة من يريد العودة
ناقش القنصل العام للسودان في بنغازي الليبية عبد الله ابكر صالح، اليوم السبت، مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية فيديريكو صودا، أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، والتي تقدر بمئات الآلاف.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية التقى صالح صودا، اليوم، في مقر بعثة الأمم المتحدة ببنغازي بحضور مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي جورج ألبا، وناقش "الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، التي تقدر بمئات الآلاف"، وفقا لتعميم صحفي لوزارة الخارجية.
وأشار البيان إلى أن صالح أكد على "ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، وبالأخص توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب".
وأكد بيان الخارجية السودانية أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانين العائدين، وأن تقوم المنظمة بتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، وأن تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة".
وأضاف البيان أنه تم كذلك "الاتفاق على أن تقوم المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعالجة كافة الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة".