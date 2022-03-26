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https://arabic.sputniknews.com/20220326/كالينينغراد-تعلق-على-جنرال-بولندي-قال-إن-منطقتها-تخضع-للاحتلال-الروسي-1060476698.html
كالينينغراد تعلق على جنرال بولندي قال إن منطقتها تخضع للاحتلال الروسي
كالينينغراد تعلق على جنرال بولندي قال إن منطقتها تخضع للاحتلال الروسي
أعلن دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، أن الجنرال البولندي، الذي قال إن وارسو يمكن أن تطالب بكالينينغراد، يحتاج إلى دراسة التاريخ وفهم أنه... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:22+0000
2022-03-26T09:22+0000
روسيا
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وكان القائد السابق للقوات البرية البولندية فالديمار سكيبتشاك قال، إن منطقة كالينينغراد "تخضع للاحتلال الروسي منذ عام 1945". يعتقد الجنرال البولندي أن وارسو يمكن أن تطالب بكالينينغراد.تقع منطقة كالينينغراد الحديثة على أراضي مقاطعة شرق بروسيا الألمانية السابقة. في عام 1945، دارت هنا معارك عملية شرق بروسيا للقوات السوفييتية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بقرار من مؤتمر بوتسدام، تم التنازل عن جزء من شرق بروسيا (حوالي الثلث) للاتحاد السوفيتي، وبقية الأراضي لبولندا.
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روسيا

كالينينغراد تعلق على جنرال بولندي قال إن منطقتها تخضع للاحتلال الروسي

09:22 GMT 26.03.2022
© Sputnik . Aleksey Danichev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر للكثبان الرملية من مرتفعات إيفا في حديقة "كورشسكايا كوسا" (برزخ قورش) الوطنية في منطقة كالينينغراد الروسية
منظر للكثبان الرملية من مرتفعات إيفا في حديقة كورشسكايا كوسا (برزخ قورش) الوطنية في منطقة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Sputnik . Aleksey Danichev
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أعلن دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، أن الجنرال البولندي، الذي قال إن وارسو يمكن أن تطالب بكالينينغراد، يحتاج إلى دراسة التاريخ وفهم أنه من المستحيل إعادة ما لم يكن ملكا لبولندا، وأن مثل هذه التصريحات غبية
وكان القائد السابق للقوات البرية البولندية فالديمار سكيبتشاك قال، إن منطقة كالينينغراد "تخضع للاحتلال الروسي منذ عام 1945". يعتقد الجنرال البولندي أن وارسو يمكن أن تطالب بكالينينغراد.

وقال ليسكوف لوكالة "سبوتنيك": "إلى مواطني بولندا الذين يدلون بمثل هذه التصريحات، حتى أولئك الذين يعتقدون ذلك، نصيحتنا هي دراسة تاريخ القرن العشرين. بمجرد قيامهم بذلك، سوف يفهمون أنه من المستحيل إعادة ما لم يكن أبدًا لبولندا. بيان أن وارسو يمكن أن تطالب بكالينينغراد غباء، كما أن كالينينغراد كانت وستظل مدينة روسية في بحر البلطيق".

تقع منطقة كالينينغراد الحديثة على أراضي مقاطعة شرق بروسيا الألمانية السابقة. في عام 1945، دارت هنا معارك عملية شرق بروسيا للقوات السوفييتية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بقرار من مؤتمر بوتسدام، تم التنازل عن جزء من شرق بروسيا (حوالي الثلث) للاتحاد السوفيتي، وبقية الأراضي لبولندا.
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